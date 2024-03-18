Bakan Yerlikaya duyurdu... Mahzen-12 operasyonlarında 3 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 4 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Mahzen-12’ operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
Yerlikaya ayrıca 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ide eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-12" operasyonlarında;
Van'da Seyithan Durdu'nun (Düzensiz göçmen Kaçakçısı Organize Suç Örgütü),
Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu’nun (Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü),
Kırklareli'nde Doğan Sabuncu’nun (Nitelikli Dolandırıcı Organize Suç Örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.