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Kocaeli Valisi Yavuz, 1001 hatim dua ve iftar programına katıldı

Kocaeli'de yarım asırdır sürdürülen 1001 hatim dua ve iftar programı, Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı
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Kocaeli Valisi Yavuz, 1001 hatim dua ve iftar programına katıldı mask
Kocaeli Valisi Yavuz, 1001 hatim dua ve iftar programına katıldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunca Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Yavuz, davetlilerin ramazan ayını kutladı.

Federasyon Başkanı Tekin Dursun da katılımcılara teşekkür etti.

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun duasının ardından hep birlikte oruçlarını açan davetliler, program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AKP  Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman, CHP Kocaeli milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı ve Nail Çiler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, federasyon üyeleri ve davetliler katıldı.
# chp, Tahir Büyükakın, Ramazan, ilçe, AKP

18 Mar 2024 - 09:22 - Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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