İzmit’e katlı otopark yapılacak

Haklısınız - @D.dereli̇ 01 nolu yoruma cevabı: fakat daha iyi bir seçenek yok, şehir yılları öncesinde coğrafisine uygun olarak kurulmadı dediğinize göre şehri baştan aşağı yıkıp tasarlamamız gerek otopark fikri muhtarlık binası halk bilmem nesi binası iş merkezi yapılıp yandaş partilere falan verileceğine şehir içi trafiğinde de bir nebze etkisi olacak otopark projesi daha faydalıdır. bence eski perşembe pazarının bıraktığı yükü kaldıracak 2 3 otopark daha gerekli şehir içlerine. diğer bir neden, sizde belki aşinasınızdır zorunlu olan apartman inşaalarında otopark zorunluluğu mevcut ezelden beri böyle ama son yıllarda belli bir ücret karşılığında iptal ediliyor ve projeden siliniyor bu da yollarda araba fazlalığına sebep oluyor.