Depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı alınan Kocaeli eski Vergi Dairesi’nde çalışmalar geçtiğimiz ay tamamlandı. Yüklenici firma olan Arslan Can Gemi yıkım sonrasında temel de kazı işlemlerini de tamamlayarak bölgeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etti. Büyükşehir Belediyesi, yıkılan bölgeye katlı otopark projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kısa süre içerisinde otopark yapım ihalesinin gerçekleşmesi bekleniyor. Bölge esnafı ise proje ile bölgenin hareketlenmesini beklerken, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasını istiyor.
18 Mar 2024 - 09:34- Gündem Güncelleme:
İzmit’e katlı otopark yapılacak
Yıkımı tamamlanan Kocaeli Vergi Dairesi yeri yüklenici firma tarafından Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye katlı otopark yapması beklenirken proje hazırlıkları devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
D.dereli̇ - TAMDA ORASI ÇARŞININ GÖBEĞİ HAVA ALINACAK BİR YER ve TURİZM İL MÜD. TAŞINACAĞI TARİHİ BİNA TURİZM KENTİ OLMA İDDAMIZ VAR AMA O BİNAYI BÖYLECE SIKIŞTIRMIŞ OLACAĞIZ.
O BÖLGEYE 100/200 MT YAKINDA 3 OTOPARK VAR
ORASI OTOPARK OLURSA O BÖLGE İYİCE BOĞULACAK YAZIK OLUR
Haklısınız - fakat daha iyi bir seçenek yok, şehir yılları öncesinde coğrafisine uygun olarak kurulmadı dediğinize göre şehri baştan aşağı yıkıp tasarlamamız gerek otopark fikri muhtarlık binası halk bilmem nesi binası iş merkezi yapılıp yandaş partilere falan verileceğine şehir içi trafiğinde de bir nebze etkisi olacak otopark projesi daha faydalıdır. bence eski perşembe pazarının bıraktığı yükü kaldıracak 2 3 otopark daha gerekli şehir içlerine. diğer bir neden, sizde belki aşinasınızdır zorunlu olan apartman inşaalarında otopark zorunluluğu mevcut ezelden beri böyle ama son yıllarda belli bir ücret karşılığında iptal ediliyor ve projeden siliniyor bu da yollarda araba fazlalığına sebep oluyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.