- Siyaset

Zafer Mutlu: ‘Ben olsam Ford’a, Başiskele Devlet Hastanesi’ni yaptırmıştım’

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, mevcut yönetime karşı sert konuştu. Mutlu, ‘Vatandaşa gelince yüzde 45’ten aşağı kesinti yapmayanlar, Ford’a ait arazide yüzde 1,8 ile imar uygulaması yaptılar. Ford’a 182 dönüm sanayi arsası bağışlamış oldular. Ben olsam Başiskele Devlet Hastanesi’ni Ford’a yaptırmıştım’ dedi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Zafer Mutlu: ‘Ben olsam Ford’a, Başiskele Devlet Hastanesi’ni yaptırmıştım’ mask
Zafer Mutlu: ‘Ben olsam Ford’a, Başiskele Devlet Hastanesi’ni yaptırmıştım’
Zafer Mutlu: ‘Ben olsam Ford’a, Başiskele Devlet Hastanesi’ni yaptırmıştım’
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yuvacık Paşadağ Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında oldukça sert açıklamalar yaptı. Ford’a ait 460 dönümlük araziye Başiskele Belediyesi tarafından yüzde 1,8 ile imar uygulaması yapıldığını söyleyen Mutlu, ‘Vatandaşa gelince yüzde 45’den aşağı kesinti yapmıyorlar. Vatandaşın adeta malına ortak oluyorlar. Burada vatandaşa uyguladıklarından farklı olarak Ford’a 182 dönüm sanayi arsası bağışlamış oldular.’ şeklinde konuştu.

EFELENME YASİN EFENDİ’

Sözlerine Ford fabrikasının bölge için önemli olduğuna değinerek devam eden Mutlu, ‘Tamam, önemli sanayi kuruluşu bu kabul. Ancak 125 bin nüfuslu Başiskele ilçemiz de bu durumdan istifade edebilmeliydi. Bu imar uygulaması karşılığında Ford’un ilçemize tam teşekküllü bir hastane inşa etmesi sağlanmalıydı. Öyle ‘72 tane hafif ticari araç aldık’ efelenmeleri tam da Yasin efendinin ilçemizin hakkını hukukunu nasıl savunduğunun veya savunabildiğinin göstergesidir. Ben olsam Başiskele Devlet Hastanesi’ni Ford’a yaptırmıştım’ dedi.
# zafer mutlu, Ford, başiskele devlet hastanesi, Başiskele, iftar

18 Mar 2024 - 09:51 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.518.544 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Meto - Çok doğru yandaş firmalara yaptırıp yüksek fiyat dan sonrası bölüşmece

Yeterki devlet ihalesi olsun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 10:59
03

Can - Adam haklı, onlarca buyuk kuruluş var Başiskele de ilçeye katkıları ne ??? Vizyon gerek vizyon, üç tane adam işe aldırmayı buyuk hizmet zannediyorlar. Onu zaten yapacaklar, bu şehrin havasını, doğasını kullanan kirleten ve milyonlar kazanan onlarca kuruluştan şehirde faydalanmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 18 Mart 10:28
02

Emin - Aynen Araç geçicidir kalıcı bişey yaptırılmalıydı

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 18 Mart 10:20
01

Paşalı - Çok doğru söylüyor zafer başkan...Resmen koç a peşkeş çekilmiş.İşçisinin alın terini emeğini sömürmekten başka da bir halt ettiğide yok zaten ford un.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 18 Mart 10:12
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL