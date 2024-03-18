Zafer Mutlu: ‘Ben olsam Ford’a, Başiskele Devlet Hastanesi’ni yaptırmıştım’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yuvacık Paşadağ Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında oldukça sert açıklamalar yaptı. Ford’a ait 460 dönümlük araziye Başiskele Belediyesi tarafından yüzde 1,8 ile imar uygulaması yapıldığını söyleyen Mutlu, ‘Vatandaşa gelince yüzde 45’den aşağı kesinti yapmıyorlar. Vatandaşın adeta malına ortak oluyorlar. Burada vatandaşa uyguladıklarından farklı olarak Ford’a 182 dönüm sanayi arsası bağışlamış oldular.’ şeklinde konuştu.
‘EFELENME YASİN EFENDİ’
Sözlerine Ford fabrikasının bölge için önemli olduğuna değinerek devam eden Mutlu, ‘Tamam, önemli sanayi kuruluşu bu kabul. Ancak 125 bin nüfuslu Başiskele ilçemiz de bu durumdan istifade edebilmeliydi. Bu imar uygulaması karşılığında Ford’un ilçemize tam teşekküllü bir hastane inşa etmesi sağlanmalıydı. Öyle ‘72 tane hafif ticari araç aldık’ efelenmeleri tam da Yasin efendinin ilçemizin hakkını hukukunu nasıl savunduğunun veya savunabildiğinin göstergesidir. Ben olsam Başiskele Devlet Hastanesi’ni Ford’a yaptırmıştım’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Meto - Çok doğru yandaş firmalara yaptırıp yüksek fiyat dan sonrası bölüşmece
Yeterki devlet ihalesi olsun
Can - Adam haklı, onlarca buyuk kuruluş var Başiskele de ilçeye katkıları ne ??? Vizyon gerek vizyon, üç tane adam işe aldırmayı buyuk hizmet zannediyorlar. Onu zaten yapacaklar, bu şehrin havasını, doğasını kullanan kirleten ve milyonlar kazanan onlarca kuruluştan şehirde faydalanmalı.
Emin - Aynen Araç geçicidir kalıcı bişey yaptırılmalıydı
Paşalı - Çok doğru söylüyor zafer başkan...Resmen koç a peşkeş çekilmiş.İşçisinin alın terini emeğini sömürmekten başka da bir halt ettiğide yok zaten ford un.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.