Zafer Mutlu: ‘Ben olsam Ford’a, Başiskele Devlet Hastanesi’ni yaptırmıştım’

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yuvacık Paşadağ Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında oldukça sert açıklamalar yaptı. Ford’a ait 460 dönümlük araziye Başiskele Belediyesi tarafından yüzde 1,8 ile imar uygulaması yapıldığını söyleyen Mutlu, ‘Vatandaşa gelince yüzde 45’den aşağı kesinti yapmıyorlar. Vatandaşın adeta malına ortak oluyorlar. Burada vatandaşa uyguladıklarından farklı olarak Ford’a 182 dönüm sanayi arsası bağışlamış oldular.’ şeklinde konuştu.

‘EFELENME YASİN EFENDİ’

Sözlerine Ford fabrikasının bölge için önemli olduğuna değinerek devam eden Mutlu, ‘Tamam, önemli sanayi kuruluşu bu kabul. Ancak 125 bin nüfuslu Başiskele ilçemiz de bu durumdan istifade edebilmeliydi. Bu imar uygulaması karşılığında Ford’un ilçemize tam teşekküllü bir hastane inşa etmesi sağlanmalıydı. Öyle ‘72 tane hafif ticari araç aldık’ efelenmeleri tam da Yasin efendinin ilçemizin hakkını hukukunu nasıl savunduğunun veya savunabildiğinin göstergesidir. Ben olsam Başiskele Devlet Hastanesi’ni Ford’a yaptırmıştım’ dedi.