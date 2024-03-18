18 Mar 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 15 İŞARETİ!

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 15 İŞARETİ!
C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 15 İŞARETİ!
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1- Ciltte pütürlenme

C vitamini eksikliğinde ciltte keratosis pilaris oluşabilir, bu da cildin pütürlü görünüm almasına yol açar.

2- Saçlarda buklelenme

Saçlarda normal olmayan bir buklelenme C vitamini eksikliğinin belirtilerindendir.

3- Saç köklerinin parlak kırmızı renk olması

C vitamini eksikliğinde saç köklerindeki kılcal damarlarda çatlamalar olur, bu da kırmızı görünmesine yol açar.

4- Kaşık biçiminde (konkav) üzerinde kırmızı lekeler ve çizgiler olan tırnaklar.

5- Kuru ve hasarlı cilt

C vitamini cildi oksidatif stresten korur ve kollajen üretimini artırır.

6- Cildin kolaylıkla morarması

C vitamini eksikliğinde kolaylıkla çatlayan kılcal damarlar cilt altında mor lekeler oluşturur. Bu C vitamini eksikliğinin ilk bariz işaretlerindendir.

7- Yaraların yavaş iyileşmesi

Yeni doku oluşumunu yavaşlattığından yaralar daha yavaş iyileşir. Bu C vitamini eksikliğinin ilerlediğinin işaretidir.

8- Eklemlerde şişme ve ağrı

Kollajen üretmini azaldığından şiddetli eklem ağrılarına yol açar.

9- Kemiklerde zayıflama

Kemik dokusu oluşumu için C vitamini önemlidir ve eksikliğinde kemikler zayıflar.

10- Diş eti kanamaları ve diş kaybı

Yeterli C vitamini olmazsa diş eti dokusu zayıflar, kılcal damarlar da daha kolay çatladığından diş etleri kırmızı renk alır ve kanar.

11- Bağışıklığın zayıflaması

C vitamini bağışıklık hücrelerinde birikerek enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur.

12- İnatçı demir eksikliği anemisi

C vitamini eksikliği demir emilimini azaltarak demir eksikliği anemisine yol açar.

13- Yorgunluk ve bozuk ruh hali (mood)

C vitamini eksikliğinde görülen ilk semptomlardan biri yorgunluk ve ruh halinde bozulmadır.

14- Açıklanamayan kilo artışı

Kilo artışı başka nedenlerle değilse C vitamini eksikliği akla gelmeli.

15- Kronik inflamasyon ve oksidatif stres

C vitamini vücudun en önemli suda çözünem anti oksidanlarındandır. Serbest radikalleri nötralize ederek inflamasyona yol açmalarına engel olur.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-c-deficiency-symptoms

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18 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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