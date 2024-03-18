C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 15 İŞARETİ!

1- Ciltte pütürlenme
C vitamini eksikliğinde ciltte keratosis pilaris oluşabilir, bu da cildin pütürlü görünüm almasına yol açar.
2- Saçlarda buklelenme
Saçlarda normal olmayan bir buklelenme C vitamini eksikliğinin belirtilerindendir.
3- Saç köklerinin parlak kırmızı renk olması
C vitamini eksikliğinde saç köklerindeki kılcal damarlarda çatlamalar olur, bu da kırmızı görünmesine yol açar.
4- Kaşık biçiminde (konkav) üzerinde kırmızı lekeler ve çizgiler olan tırnaklar.
5- Kuru ve hasarlı cilt
C vitamini cildi oksidatif stresten korur ve kollajen üretimini artırır.
6- Cildin kolaylıkla morarması
C vitamini eksikliğinde kolaylıkla çatlayan kılcal damarlar cilt altında mor lekeler oluşturur. Bu C vitamini eksikliğinin ilk bariz işaretlerindendir.
7- Yaraların yavaş iyileşmesi
Yeni doku oluşumunu yavaşlattığından yaralar daha yavaş iyileşir. Bu C vitamini eksikliğinin ilerlediğinin işaretidir.
8- Eklemlerde şişme ve ağrı
Kollajen üretmini azaldığından şiddetli eklem ağrılarına yol açar.
9- Kemiklerde zayıflama
Kemik dokusu oluşumu için C vitamini önemlidir ve eksikliğinde kemikler zayıflar.
10- Diş eti kanamaları ve diş kaybı
Yeterli C vitamini olmazsa diş eti dokusu zayıflar, kılcal damarlar da daha kolay çatladığından diş etleri kırmızı renk alır ve kanar.
11- Bağışıklığın zayıflaması
C vitamini bağışıklık hücrelerinde birikerek enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur.
12- İnatçı demir eksikliği anemisi
C vitamini eksikliği demir emilimini azaltarak demir eksikliği anemisine yol açar.
13- Yorgunluk ve bozuk ruh hali (mood)
C vitamini eksikliğinde görülen ilk semptomlardan biri yorgunluk ve ruh halinde bozulmadır.
14- Açıklanamayan kilo artışı
Kilo artışı başka nedenlerle değilse C vitamini eksikliği akla gelmeli.
15- Kronik inflamasyon ve oksidatif stres
C vitamini vücudun en önemli suda çözünem anti oksidanlarındandır. Serbest radikalleri nötralize ederek inflamasyona yol açmalarına engel olur.
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-c-deficiency-symptoms
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.