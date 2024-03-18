Borçlar siliniyor. Bu borçların silineceği açıklandı

Vergi borçlarına af getirilmesine ilişkin düzenleme planı, birçok vatandaşı heyecanlandırdı.Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun'un aktardığına göre, vergi borçları için yeniden yapılandırma yasası çıkarılacak. Yasa kapsamında, vatandaşların vergi borçlarının silinmesi ve gecikme faizlerinin affedilmesi gündemde.Vergi düzenlemelerinde yapılması planlanan bu değişikliklerin, vergi mükelleflerini oldukça fazla etkileyeceğinin altı çizildi ve düzenli vergi ödemeyen vatandaşların borçlarının hızla arttığı vurgulandı.Aynı zamanda, vergi borçlarının büyümesiyle birlikte banka hesaplarının bloke olması ve e-haciz gibi işlemlerin artış gösterdiği belirtildi.Erdursun’un yaptığı uyarılar arasında, iş yeri kapanmalarının artışı ve yeni iş yeri açma oranlarının düşmesi gibi durumlar bulunuyor. Bu kapsamda, vergi düzenlemesinde planlanan değişiklerin takip edilmesi ve mali durumlarının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizildi.

Kaynak: yeniçağ