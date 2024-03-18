SİL: (SÜPER İSTANBUL LİGİ)

Kocaelispor'da bugünden itibaren yeni bir sayfa açılıyor. Engin Koyun’un görevi bıraktığı yönetim kurulu, bu yazı yazılırken toplantıya hazırlık yapıyordu. Başkan vekili Recep Durul büyük ihtimalle koltuğa geçecekti. Yönetim kurulu kendi arasında seçim yaparak başkanı belirleyecekti.

Yönetim içerisine baktığınız zaman, böyle olması gerektiğini gösteriyor. Recep Durul ile beraber yola çıkan Engin Koyun en yakın arkadaşına koltuğu teslim etmiş olacak.

Bazen insanları sadece başarı odaklı olarak değerlendirdiğiniz zaman, Engin koyun çıkıp dese ki “İki şampiyonluk kazandırdım, bir küme düşme yaşadım, bir de play-off'tayım” ne diyeçeksiniz?..

Eğer skorseverseniz bunlar başarı sayıdır. Ancak spor severseniz en büyük başarının tesisler olacağı ortada.

Bir dikili ağacı olmayan Kocaelispor, Brunga tesislerinde emaneten zor şartlarda kamp ve çalışmalarını yaparken, birinci lig takımına ve hele hele Kocaelispor'a yakışmayacak ortamda lige katılıyor. Böylesi bir ortamda süper lige çıktığında başına neler gelir Allah bilir.

İşte Trabzon-Fenerbahçe maçını gördünüz. Maçta yaşanan çirkinlikler, Türk futbol tarihinde kara leke olarak geçmiştir. Zaten hırçın olarak görünen Trabzon halkı, bu görüntülerle tarihine kara bir leke sürdürmüştür. Bu durumda da bunu temizlemek kolay olmayacaktır.

Başka bir kulüp böyle bir şey yapsa belki yadırganmaz. Ama Trabzonspor mimlendiği için maalesef bu görüntüler 2024'teki Trabzon kentine yakışmadı. Bunun keza süper ligde Beşiktaş'ın son üç maçı sürekli kaybetmesi, Fenerbahçe'nin Trabzon'da rahat kazanması, aynı şekilde Galatasaray'ın her an tökezleyecek durumda bulunması, liglerin ne hale geldiğinin göstergesidir.

1.Lig’de maçların daha heyecanlı geçtiğine tanık oluyoruz. Tribünler daha coşkulu, heyecan daha yüksek. Bu da, TFF'nin futbol projesine ne kadar yanlış yaklaştığını, siyasi baskıyla mahalle takımlarının süper lige yükselmesi sonrası korkunç bir tezat oluştuğunun göstergesidir.

İstanbul'da hemen hemen her sokakta bir süper lig maçı oynanırken, seviye dip yapmıştır. Göztepe'nin maçlarını görüyorsunuz. Avrupai ortamda maçlar oynanıyor.

Kocaelispor taraftarı ona keza, Sakarya taraftarı aynı şekilde büyük bir heyecan içerisinde maçlara katılıyor. Buna karşılık süper ligde neredeyse tribünler bomboş. Kasımpaşa-Galatasaray maçı oynanıyor. Kasımpaşa tribünlerinin yarısı boş. Ligi, ilk kurulduğu 1950'lerdeki İstanbul Ligi'ne çeviren zihniyet, bir arpa boyu yol gitmemiş ki, lig yine İstanbul Ligi'ne döndü.

Süper İstanbul Ligi (SİL). Ve baş harflerini koyduğunuz zaman ne oluyor: SİL. Yani bu ligi sil baştan yapın.

Adam gibi bir süper lig olsun. O zaman Kocaelispor orada yer alsın. Futbolu bilmeyen adamların kalem sallaması, hayatında top oynamamış insanların ahkam kesmesi ligi bu hale getirdi.

TFF'nin içine de baktığınız zaman, kaç kişinin futboldan gelme olduğunu gördüğünüzde ne dediğimi daha iyi anlarsınız. Bunun için Recep Durul ile yeni bir döneme adım atacak Kocaelisqor’da gelecek yılın planlaması yapılmalı. Bunun da bir acı reçetesi olacak.

Bakalım Recep Durul neler yapacak? Kongre'ye kadar takımı götürecek. Olağan Kongre'de yeni bir liste yapılacak. Ancak Recep Durul takımı play-off'ta tutamazsa, onun da kellesi alınacak.

Çünkü bu kentin sembolü Kocaelispor’da da, tıpkı bu kentteki gibi her şey günü birlik yaşanıyor.