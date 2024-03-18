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Büyükakın’a Yuvam Akarca’dan teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın İzmit’te çözüm bekleyen sorunlara yakın ilgisi takdir topluyor. İzmit Yuvam Akarca 4.Bölge Başkanı Fikret Aladağ, çöken istinat duvarının onarımını yaptıran Büyükakın’a teşekkür etti.

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Büyükakın’a Yuvam Akarca’dan teşekkür mask
Büyükakın’a Yuvam Akarca’dan teşekkür
Büyükakın’a Yuvam Akarca’dan teşekkür
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BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

İzmit Yuvam Akarca’da geçtiğimiz yıl yıkılan istinat duvarı ve zarar gören dairelerin onarımı tamamlandı. Yuvam Akarca 4.Bölge Başkanı Fikret Aladağ, dün bölgeyi ziyaret ederek yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

İSTİNAT DUVARI YAPILDI, VATANDAŞLAR EVLERİNE KAVUŞTU

Aladağ, “İstinat duvarı çökmesi sonucu mağdur olan komşularımızın sorunları Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından çözüldü. Fore kazık ile yeniden güçlendirme ve hasar gören evlerde tadilat çalışmaları tamamlandı. Komşularımız evlerine kavuştu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Büyükakın, geçen ay da Akçakoca Mahallesi’nde çöken istinar duvarının yapımı için ekiplere talimat vermişti.

 
# Tahir Büyükakın, ziyaret

18 Mar 2024 - 10:12 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Ki̇rli̇ Eller - Ne kadar teşekkür etseler azdır.Hakkını ödeyemezler.

YAZ KIŞ, GECE GÜNDÜZ yıllardır. Çeşit çeşit çöp kokularını, esirgemeden Ali kahya, Yuvam akarca halkına 1 Kuruş ücret almadan yıllardır koklatıyor. Böyle başkan bir daha bulunmaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 10:43

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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