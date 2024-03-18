Büyükakın’a Yuvam Akarca’dan teşekkür

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

İzmit Yuvam Akarca’da geçtiğimiz yıl yıkılan istinat duvarı ve zarar gören dairelerin onarımı tamamlandı. Yuvam Akarca 4.Bölge Başkanı Fikret Aladağ, dün bölgeyi ziyaret ederek yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

İSTİNAT DUVARI YAPILDI, VATANDAŞLAR EVLERİNE KAVUŞTU

Aladağ, “İstinat duvarı çökmesi sonucu mağdur olan komşularımızın sorunları Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından çözüldü. Fore kazık ile yeniden güçlendirme ve hasar gören evlerde tadilat çalışmaları tamamlandı. Komşularımız evlerine kavuştu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Büyükakın, geçen ay da Akçakoca Mahallesi’nde çöken istinar duvarının yapımı için ekiplere talimat vermişti.