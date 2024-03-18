Büyükakın’a Yuvam Akarca’dan teşekkür

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR
İzmit Yuvam Akarca’da geçtiğimiz yıl yıkılan istinat duvarı ve zarar gören dairelerin onarımı tamamlandı. Yuvam Akarca 4.Bölge Başkanı Fikret Aladağ, dün bölgeyi ziyaret ederek yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.
İSTİNAT DUVARI YAPILDI, VATANDAŞLAR EVLERİNE KAVUŞTU
Aladağ, “İstinat duvarı çökmesi sonucu mağdur olan komşularımızın sorunları Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından çözüldü. Fore kazık ile yeniden güçlendirme ve hasar gören evlerde tadilat çalışmaları tamamlandı. Komşularımız evlerine kavuştu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Büyükakın, geçen ay da Akçakoca Mahallesi’nde çöken istinar duvarının yapımı için ekiplere talimat vermişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ki̇rli̇ Eller - Ne kadar teşekkür etseler azdır.Hakkını ödeyemezler.
YAZ KIŞ, GECE GÜNDÜZ yıllardır. Çeşit çeşit çöp kokularını, esirgemeden Ali kahya, Yuvam akarca halkına 1 Kuruş ücret almadan yıllardır koklatıyor. Böyle başkan bir daha bulunmaz.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.