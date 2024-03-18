Çetinkaya: Mesaimi mahallelerde geçireceğim  

“SIKINTILARI YERİNDE DİNLEYECEĞİM”

AKP ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim çalışması kapsamında Dereköy Mahallesi’ni ziyareti etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük ilgiyle karşılanan Başkan Adayı Çetinkaya, “Belirli günlerde muhakkak mesaimi mahallelerimizde geçireceğim, sizlerin sıkıntı ve taleplerini yerinde dinleyeceğim” dedi.

ÇETİNKAYA’YA DESTEKLERİNİ AÇIKLADILAR

Ziyareti sırasında çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgi veren Mesut Çetinkaya, “Belirli günlerde muhakkak mesaimi burada geçireceğim, sizlerin sıkıntı ve taleplerini dinleyeceğim” ifadelerini kullandı. Dereköy Mahallesi sakinleri Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya’yı sıcak ve samimi bir ortamda ağırlayarak, desteklerini açıkladılar.