Ankara-Tatvan turistik treni seferlere başlıyor

Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı TCDD ( Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ankara-Tatvan turistik treni için bireysel bilet satışları başladığını duyurdu.Bilet satışlarının üst sınır olmaksızın grup taşımalarına da açık olacak olan seferlere 17 Nisan itibarıyla Ankara’dan Bitlis’in Tatvan ilçesine yola çıkılacağı belirtildi.17.04. 2024-12.06.2024 arasında her çarşamba Ankara’dan 15.55’te hareket edecek olan turistik tren, gezi amaçlı Elazığ’da 4 saatlik duruş yapacak ve son durak olan Tatvan’a ise saat 19.16’da varacağı bildirildi.19.04.2024-14.06.2024 arasında ise her cuma Tatvan’dan 06.35’te hareket edecek olan turistik trenin, gezi amaçlı Palu’da 3 saat, Elazığ’da 4 saat, Kayseri’de 3 saat duruş yaptıktan sonra Ankara’ya saat 17.11’de varacağı belirtildi.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.