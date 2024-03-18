Gölcük lideri salladı, yıkamadı Kullar, Yuvacıkspor’a patladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup temsilcilerimiz bir haftayı daha geride bırakırken, Gölcükspor hem Gebze’nin yolunu hem de kendi yolunu açacak müsabakada, maç fazlasıyla lider Çorluspor ile berabere kalarak, çelme taktı ama, fırsat kaçırdı

GEBZE FIRSAT KAÇIRDI

Gölcükspor’un lidere çelme takmasının ardından Gebzespor ise son derece

gereksiz bir puan kaybıyla Kapaklı’yla deplasmanda 2-2 berabere kaldı, liderin ekmeğine yağ sürdü. Kent derbisinde ise Kullar, kardeş kulübü Yuvacıkspor’u farklı yendi. Diliskelesi de Taçspor deplasmanında tek golle yıkıldı.