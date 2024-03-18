Konut fiyatlarında reel kayıp hızlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ocak 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Buna göre, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 68, reel olarak ise yüzde 1,4 oranında arttı.

KFE 2023 Aralık ayında yıllık bazda yüzde 75,5 artış göstermişti. Aralıkta reel fiyat artışı ise yüzde 7,1 olarak gerçekleşmişti. Böylece ocak ayında yıllık bazda konut fiyat artışının gerilediği görüldü.



Bu yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en yavaş yıllık artış oldu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE FİYAT ARTIŞLARI

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,3, 2,4 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 54,5, 85,6 ve 70,4 oranlarında artış gösterdi.

Türkiye genelinde bir konutun metrekare fiyatı 30 bin 900,3 TL olurken İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla 45 bin 129,8 TL, 24 bin 373 TL ve 35 bin 684,5 TL oldu. Böylece 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 3,1 milyon TL, İstanbul’da 4,5 milyon TL, Ankara’da 2,4 milyon TL ve İzmir’de 3,5 milyon TL oldu.

Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise yıllık yüzde 103,8 artışla Ağrı, Ardahan, Kars Iğdır'ı içine alan bölge oldu. O bölgeyi yüzde 103,7 artışla Çankırı, Kastamonu, Sinop bölgesi ve yüzde 98,3 artışla Erzurum, Bayburt ve Erzincan bölgeleri izledi.