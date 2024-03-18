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Mehmet Aslan hayatını kaybetti

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan’ın eşi, Aslan Emlak’ın kurucusu Mehmet Aslan (70) yaşamını yitirdi.

Mehmet Aslan hayatını kaybetti mask

Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan’ın eşi, Aslan Emlak’ın kurucusu Mehmet Aslan hayatını kaybetti. Mehmet Aslan’ın cenazesi bugün Yahyakaptan Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

18 Mar 2024 - 10:45 - Asayiş

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