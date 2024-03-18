Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan’ın eşi, Aslan Emlak’ın kurucusu Mehmet Aslan hayatını kaybetti. Mehmet Aslan’ın cenazesi bugün Yahyakaptan Merkez Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Mehmet Aslan hayatını kaybetti
Kocaeli Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Asiye Aslan’ın eşi, Aslan Emlak’ın kurucusu Mehmet Aslan (70) yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.