Yüksek ev fiyatlarına böyle çözüm buldular: Kapış kapış satıldı

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti olan Atlanta'da Booker Washington isimli bir girişimci yüksek ev fiyatlarına karşı ilginç bir çözüm geliştirdi.

Tiny House olarak da bilinen minik evlerin inşa edildiği bir arazide evler ortalama ev fiyatlarının yarısına satılırken belediyenin de projenin destekçileri arasında yer almasıyla evler adeta kapış kapış satıldı.



Atlanta'da şuanda kira ortalaması ayda 2 bin 100 dolar. Ortalama ev fiyatı ise 431 bin 250 dolar ve ev fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 12. Küçük evler ise ortalama konut fiyatının yarısına satılıyor.

YENİ ALAN İNŞA EDİLİYOR

Hatta South Park Cottages isimli alan o kadar popüler ki, Booker Washington Georgia'da başka bir alan inşa etmeye başladı.

South Park Cottages, Atlanta'nın hemen dışında 2023 yılında açılan ve fiyatları 190 bin ila 230 bin dolar arasında değişen 29 küçük evden oluşuyor.

Boyutları 35 ila 55 metrekare arasında değişen bir ve iki odalı birimlerden oluşan 29 evin tamamı, daha inşa edilmesine bir yıl kala iki ay içinde satıldı.

Tiny House (Minik ev) üreticisi Techie Homes'un sahibi ve kurucusu olan Washington, bölge halkına bir alternatif sunmak istediğini belirtti.

KONUTA ERİŞMEK SORUN

Washington, "Erişilebilir ev sahipliği Atlanta'da bir sorun. Amacımız, küçük bir dairenin kira fiyatınına ipotekle ev satmak" dedi.

Georgia'da bulunan South Park Cottages o kadar başarılı oldu ki Washington yakınlarda Union Park Cottages adında ikinci bir bölge inşa ediyor. 26 evin satışına bu ay içinde başlanacak.

2022 yılında yatırımcılar ve bankalar bu projeyi reddetse de Washington, sitenin inşası için 2 milyon dolarlık bir kitle kaynağı oluşturdu. Proje yerel halktan ve 2020'den beri College Park'ın belediye başkanı olan Bianca Motley Broom'dan destek alıyor.

SATILAN EVLER NASIL?

Techie Homes, South Park Cottages'ın arazisini Ekim 2021'de 150 bin dolara satın almış ve inşaatı 18 ay sonra tamamlamıştı. Topluluktaki evler 35 ila 55 metre kare arasında değişiyor ve iki kat yüksekliğinde.

Bazı evlerde bir yatak odası, bazılarında ise iki yatak odası bulunuyor. Tüm evlerde eksiksiz bir mutfak, oturma odası ve çamaşır bölümünün yanı sıra bir banyo bulunuyor.Washington, her evin kendi kendine öğrenen ve programlanabilir termostatlar, Bluetooth ses hoparlörleri ve akıllı buzdolapları dahil olmak üzere geniş bir teknolojiyle döşendiğini söyledi.South Park Cottages, bisiklet sürücüleri ve yayalar için bir parkur ve 2 bin metrekarelik bir meyve ve sebze bahçesi de dahil olmak üzere bazı ortak olanaklara sahip.

Kaynak: SÖZCÜ