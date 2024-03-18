Başkan Kurt: “Şikayetler kooperatiflere yapılmalı”

Kocaeli’de vatandaşların 152, 24 ve 26 numaralı otobüs hatları hakkında artan şikayetine ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, şikayetlerin şehir içi kooperatif hatlarının kendi numaralarına yapıldığı takdirde araç içi kameraların izlenerek gerekenin yapılacağı ifade etti.

İKAZ EDİYORUZ UYARIYORUZ

Kurt açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Şoförlerin içinde maalesef yanlış davranışlarda bulunan çıkabiliyor ancak hepsini biz aynı kategoriye koyamayız. Yani baktığınız zaman çok iyi insanlar da var, farklı haberler de çıkıyor. Arabada hasta yolcuyu hastaneye götürüyor, yaşlı vatandaşı karşıdan karşıya geçiriyor. Esasında şu var, normalde kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız karşınızdakine de aynı şekilde davranmanız lazım. Yaşlı şoförlerimizden bazıları yapıyor işte. Biz de tepki veriyoruz, ikaz ediyoruz, uyarıyoruz. Anneniz, babanız, dedeniz, kızınız, kız kardeşiniz olabilir o duraktaki bekleyen. O düşünceyle hareket ederseniz daha iyi sonuç olabilirsiniz. Bir çürük elma çıkınca komple bir sepet çürük anlamına gelmiyor

ŞİKAYETLERİN ARTMASI GEREK

Bu gibi durumlarda şikâyet olmadığı zaman veya yapılan suç ihbar edilmediği zaman bizim de haberimiz olmuyor. Olmadığı için de bu şeyler devam ediyor. Aslında bize bir intikal etse veya kooperatife bu konu ile alakalı intikal edilse iyi olur. Üstelik de tüm kameralar var. Arabaların kameraları izlenir, gereken ne ise yapılır. Bu konuyla alakalı daha çok şikayetleri dile getirmek veya yerine ulaştırmak bence önemli bu anlamdaki biz de gerekeni yapalım. Arkadaşlarımız gerekeni yapsınlar. Yani her kooperatifin telefon numarası var. Müracaat buralara yapılarsa daha sorun daha hızlı çözüme kavuşur”