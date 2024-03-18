18 Mar 2024 - 11:05- Siyaset G:

CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor

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CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor mask
CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor
CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor
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Bupar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin anket sonuçlarına göre CHP Başiskele'de AKP'ye yaklaştı. Sonuçlara göre AKP yüzde 31,2 oy alırken CHP 26,5 oy alıyor. CHP'yi ise yüzde 15,2 oyla YRP takip ediyor. Kararsız seçmen oranı ise yüzde 8,6 ile dikkat çekiyor. İşte o anket sonuçları:

CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor
CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor
CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor
CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyorCHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor
# AKP, Başiskele, chp, dikkat

18 Mar 2024 - 11:05 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

Kullar Ali - Yeniden Refah üzerinde parti içi ve dışı güçler bilek güreşi yapmasaydı tablo çok değişik olacaktı..BUPAR'ın anketi ciddi bir çalışmayı yansıtıyor.Eski AKP'liler Yeniden refah'tan bir sebeple yuvalarına dönüyor..İstikbalin partisi YENİDEN REFAH'TIR..CHP YEREL SEÇİMDE SÜRPRİZİN ADRESİ OLABİLİR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:50
02

Münir Şahin - Tayyip bey olmasın aday yüzde 5 ten fazla oy alamaz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:38
01

Mehmet - köyler tamamı Akparti hangi anketten bahsediyorsunuz.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 18 Mart 11:20
04

Hasan A. - @Mehmet 01 nolu yoruma cevabı: Köy nüfusu mu kaldı abicim

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 11:53
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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