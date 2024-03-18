CHP Başiskele'de AKP'yi yakalıyor

Bupar Araştırma ve Danışmanlık şirketinin anket sonuçlarına göre CHP Başiskele'de AKP'ye yaklaştı. Sonuçlara göre AKP yüzde 31,2 oy alırken CHP 26,5 oy alıyor. CHP'yi ise yüzde 15,2 oyla YRP takip ediyor. Kararsız seçmen oranı ise yüzde 8,6 ile dikkat çekiyor. İşte o anket sonuçları: