Tamyüksel çalışmalarına devam ediyor

Belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte ev ev gezerek seçim çalışmaları yapan Tamyüksel; “ Kartepe bizimle birlikte EN İYİ hizmetle buluşacak.” dedi.Adaylığı açıklandığı andan itibaren; Enerjisi ve Kartepe'de yaşanan sorunları bizzat yerinde çektiği videolar ile gündeme getirerek Kartepelileri heyecanladıran Tamyüksel, kentin her kesiminden vatandaşa ulaşarak Kartepenin sorunlarını detaylı bir şekilde anlatıyor. Her geçen gün genişleyen bir kitleye hitap eden Tamyüksel, vatandaşların taleplerinide dinleyerek aynı şekilde projelerini ve çözüm önerilerini de sunuyor.Sadece Ramazan ayı içerisinde bizzat 1500 konutun kapısını çaldığını anlatan Tamyüksel; "İnancımızdan aldığımız güç ve feyz ile orantısız bir güce karşı seçim çalışmalarımızı büyük bir azimle devam ettiriyoruz. Ramazan dolayısıyla her gün farklı bir mahallemizde bizzat kendim kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımıza hem Ramazan Pidesi ikram ediyor hem de bu sayede her vatandaşımıza bizzat dokunma ve selam verme imkanı buluyoruz.



İnşallah seçim gününe kadar çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmadan tüm Kartepemiz ile aramızda İYİ'lik bağlarını güçlendirecek ve 1 Nisan itibarıyla Kartepemizi İYİ Belediyecilik ile buluşturacağız.Biz sahaya dün çıkmadık, uzun zamandır zaten sahadaydık. Dolayısıyla Kartepenin ve Kartepelinin sorunlarını gayet iyi biliyoruz, aynı zamanda bu sorunların çözümü için gerekli projelerimizde hazır durumda.



Kartepeyi; ne her seçim döneminde hayali projeler ile uyutup hiç bir hizmet üretemeyenlere, ne de kutu kola ile dahi seçim kazanacakları iddiası ile koca bir seçimi Türk Milletine kaybettiren ve bugün yine Kartepe'de de seçimi kazandığını iddia eden ancak 2019 seçimlerinden bugüne seçim dönemleri hariç Kartepeyi ve Kartepeliyi hatırlamayanlara bırakmayacağız.



Bizlere desteklerini esirgemeyen tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan Seçimleri kazanacak, 1 Nisan sabahı itibarıylada geleceğin Kartepe’sini imar etmek ve geleceğe güvenle bakan bir Kartepe inşa etmek için çalışmalarımıza başlayacağız. Bizlere güvenen insanlarımızı asla mahcup etmeyeceğiz." dedi.