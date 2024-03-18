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Kocaeli, su sporlarının merkezi olmaya aday

Başiskele'ye inşa edilen Karşıyaka Su Sporları Merkezinde temel hazırlığı yapılıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli, su sporlarının merkezi olmaya aday mask
Kocaeli, su sporlarının merkezi olmaya aday
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak Karşıyaka Su Sporları Merkezinde hafriyat çalışmalarını tamamladı. Grobetonu dökülen merkezin temel demirleri bağlanıyor. Yakın zamanda su sporları merkezinin temeli atılacak. Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan su sporları merkezi toplam 2 bin 129 metrekare alan içerisinde yapılacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede, idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak.
# türkiye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim

18 Mar 2024 - 11:12 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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