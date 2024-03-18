İtfaiyeden İZAYDAŞ’a arama-kurtarma eğitimi

Yangın başta olmak üzere canlı hayatını tehdit eden her türlü duruma karşı 7 gün 24 saat görev başında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlerle mücadele konusunda da ülkemizde üst sıralarda yer alıyor. Kocaeli İtfaiyesi bu bilgi ve birikimini farklı kurumlarla paylaşıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’a arama kurtarma eğitimi verildi.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

İZAYDAŞ personelinden oluşan arama ve kurtarma ekibine Orta Seviye Arama ve Kurtarma Eğitimi verildi. Eğitimler Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasındaki İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde Genel Yapı Bilgisi ve Çökme Çeşitleri, Değerlendirme, Sektörleme ve Enkaz Haberleşme, İşaretleme Yöntemleri, Sahaya Giriş ve Arama, Sismik Akustik Dinleme Cihazları ve Enkaz Altı Görüntüleme Kameraları, Enkazda Destekleme, Sedye çeşitleri ve Kazazede Taşıma Teknikleri, Enkazda Arama Kurtarma Operasyonlarında Araç ve Malzeme başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.