Kocaeli’deki plastik firması personel alacak

Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Barat End. Plastik Makina İnş.Taah.Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. bünyesinde istihdam etmek üzere 12 personel alacak. Barat Plastik bu kapsamda 2 beden işçisi, 2 CNC Router Operatörü, 2 üretim mühendisi, 2 istihsal teknisyeni, 1 kalite kontrolcü, 2 teknik ressam, 1 ustabaşı alımı yapacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek