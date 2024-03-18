Kartepe Sarımeşe Mahallesi’nde bulunan Arslanbey Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Barat End. Plastik Makina İnş.Taah.Sanayi ve Tic.Ltd.Şti. bünyesinde istihdam etmek üzere 12 personel alacak. Barat Plastik bu kapsamda 2 beden işçisi, 2 CNC Router Operatörü, 2 üretim mühendisi, 2 istihsal teknisyeni, 1 kalite kontrolcü, 2 teknik ressam, 1 ustabaşı alımı yapacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek
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Kocaeli’deki plastik firması personel alacak
Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren Barat plastik bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.