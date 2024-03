18 Mar 2024 - 11:33 - Yaşam

Psikolog madde madde anlattı: Sosyal medya bağımlılığının asıl sebebi bu olabilir!

Yapılan araştırmalarda narsist kişilerde Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformlarına karşı daha fazla bir bağımlılık eğilimi görüldüğünü paylaşan Psikolog Ecem Özcan Tatlıdil, “Çünkü narsist kişiler, hayatlarına ilişkin her ayrıntıyı her şeyden daha önemli bulduklarından, bu platformlarda kendileriyle ilgili her anı paylaşmaktadırlar” dedi.