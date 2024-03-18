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Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesi’nde devam edecek

İzmit Belediyesinin Ramazan ayının coşkusunu ve birlikteliğini kentin dört bir yanına taşıyan Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri bu akşam Ayazma Mahallesi’nde devam edecek

Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesi’nde devam edecek mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatıyor. Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleriyle birbirinden renkli etkinlikler her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlikler bu akşam 20.00’de Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek. 


RENGÂRENK ETKİNLİKLER 
Program kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri, Aşuk ile Maşuk ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca programda çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları olacak. 
# TÜRK, Ramazan, İzmit belediyesi

18 Mar 2024 - 12:15 - Yaşam

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