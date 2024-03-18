Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesi’nde devam edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatıyor. Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleriyle birbirinden renkli etkinlikler her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlikler bu akşam 20.00’de Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek.



RENGÂRENK ETKİNLİKLER

Program kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri, Aşuk ile Maşuk ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca programda çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları olacak.