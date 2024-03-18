Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleri Ayazma Mahallesi’nde devam edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferini mahallelerde yaşatıyor. Ramazan’da Mahallenizdeyiz etkinlikleriyle birbirinden renkli etkinlikler her akşam farklı bir mahallede vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlikler bu akşam 20.00’de Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda devam edecek.
RENGÂRENK ETKİNLİKLER
Program kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri, bilgi yarışmaları, Karagöz ile Hacivat, Nasrettin Hoca ile Ramazan hikayeleri, Aşuk ile Maşuk ve orta oyunu gibi geleneksel Türk tiyatrosunun en sevilen örnekleri vatandaşlarla buluşacak. Ayrıca programda çocuklar için patlamış mısır, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramları olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.