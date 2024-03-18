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Yeşilova-Solaklar Kavşağı trafiğe açıldı

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek “Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşağı’’ tamamlanarak trafiğe açıldı  

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Yeşilova-Solaklar Kavşağı trafiğe açıldı mask
Yeşilova-Solaklar Kavşağı trafiğe açıldı
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Hayata geçirdiği üstyapı projeleriyle vatandaşların şehir içerisindeki seyahatlerini kısaltan ve daha konforlu hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını da hizmete sundu.

5 ADET KÖPRÜ YAPILDI

Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı

İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje, yeni

18 Mar 2024 - 12:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
01

Mehmet G. - Kandırada istikhametinden gelip sola dönecekler ne yapacak. Üst geçide çıkacak bağlantı yan yolu yok.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 13:42
04

Vatansever - @Mehmet G. 01 nolu yoruma cevabı: Otogar sapağına kadar bi zahmet git. Ordan dön. Kaç kişi Kandıra istikametinden gelip solaklar yönününe dönerki. 2 kişi sola dönecek diye binlerce kişinin yolunu kesmeyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 15:59
02

Ev Sahibi - @Mehmet G. 01 nolu yoruma cevabı: Arabayla mı yayan mı?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 14:24

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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