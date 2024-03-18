Yeşilova-Solaklar Kavşağı trafiğe açıldı

Hayata geçirdiği üstyapı projeleriyle vatandaşların şehir içerisindeki seyahatlerini kısaltan ve daha konforlu hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını da hizmete sundu.
5 ADET KÖPRÜ YAPILDI
Kandıra yolundaki trafik akışını kesintisiz bir hale getirecek Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra yolu üzerinde 2 adet, TEM Otoyol kenarı kuzey yan yol için 3 adet olmak üzere toplamda 5 adet prefabrik öngerme kirişli köprü inşa edildi. Doğu-Batı Yeşilova, TEM Otoban kenarı, kuzey yan yol ve D-605 İzmit-Kandıra yolu olmak üzere yaklaşık 6,5 kilometre asfalt yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma imalatları yapıldı
İKİ CADDE BİRBİRİNE BAĞLANIYOR
Karadenizliler Mahallesi’ne yapılan dönel kavşakla da trafik akıcı hale getirildi. 2 şerit ve 12 metre genişliğindeki yeni yol, Yeşilova Mahallesi’ni Karadenizliler Mahallesi’ne bağlıyor. Otoban kuzeyine yapılan yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi de Altıncıoğlu Caddesi’ne bağlanıyor. Tamamlanma aşamasına gelen bu yeni yolda önümüzdeki aylarda trafiğe açılacak. Proje kapsamında; 6 adet kutu menfez, 13 adet toprakarme duvar, 148 metre istinat duvarı, 50 metre betonarme duvar inşa edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mehmet G. - Kandırada istikhametinden gelip sola dönecekler ne yapacak. Üst geçide çıkacak bağlantı yan yolu yok.
Vatansever - Otogar sapağına kadar bi zahmet git. Ordan dön. Kaç kişi Kandıra istikametinden gelip solaklar yönününe dönerki. 2 kişi sola dönecek diye binlerce kişinin yolunu kesmeyin.
Mehmet G. - Araç ile
Ev Sahibi - Arabayla mı yayan mı?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.