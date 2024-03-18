18 Mar 2024 - 12:38- Gündem G:

İşçilere bir zam da Hyundai’dan

Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden olan ve üretim faaliyetlerini Kocaeli’de gerçekleştiren Hyundai Assan işçilere yeni bir zam yaptığını açıkladı.

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İşçilere bir zam da Hyundai’dan mask

Sendikanın bulunmadığı Hyundai’de yönetim geçen yıl iki zammı erkene çekmiş, mart zammını ocakta, eylül zammını da ağustosta vermiş. Yönetim son zammında çalışanlara yüzde 45 zam artı seyyanen 4 bin lira vermiş, sosyal haklarda ise daha yüksek oranlarda artış yapmıştı.

SOSYAL HAKLARA DA AYNI ORANDA ZAM

Enflasyon oranının yüzde 67 olarak açıklandığı bu ayda Hyundai’nin çalışanlarına yapacağı zam merak konusu olmuştu. Güney Kore devi, tüm çalışanların maaşlarına yüzde 47 oranında zam yaptığını duyurdu. Sosyal haklarda da aynı oranda zam yapılacağı açıklandı.
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18 Mar 2024 - 12:38 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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