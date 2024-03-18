İşçilere bir zam da Hyundai’dan

Sendikanın bulunmadığı Hyundai’de yönetim geçen yıl iki zammı erkene çekmiş, mart zammını ocakta, eylül zammını da ağustosta vermiş. Yönetim son zammında çalışanlara yüzde 45 zam artı seyyanen 4 bin lira vermiş, sosyal haklarda ise daha yüksek oranlarda artış yapmıştı.

SOSYAL HAKLARA DA AYNI ORANDA ZAM

Enflasyon oranının yüzde 67 olarak açıklandığı bu ayda Hyundai’nin çalışanlarına yapacağı zam merak konusu olmuştu. Güney Kore devi, tüm çalışanların maaşlarına yüzde 47 oranında zam yaptığını duyurdu. Sosyal haklarda da aynı oranda zam yapılacağı açıklandı.