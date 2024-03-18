TOKİ Başkanından hak sahibine yumruk iddiası!

İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahiplerine dairelerini teslim etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kocaeli’ye geldi. 2021 yılında inşaatı başlayan TOKİ Sepetçi ve Sekbanlı’da hak sahibi olan 747 kişi, konutları teslim edilmediği için ve hem TOKİ aidatı hem de kira ödemekten bıktığı için eylem yapmıştı.
EKSİKLİKLER VAR
Seçimin yaklaşmasıyla evlerine geçirilen hak sahiplerinı evde eksikler ve çeşitli sorunlar karşıladı. Bazı evlerin su tesisatında sıkıntı yaşanırken bazı evlere ise gaz verilemedi.
GERÇEK HAK SAHİBİ DEĞİL İSYAN ÇIKTI
Bugün gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde ortalık karıştı. Bakan Özhaseki’nin konuşması sonrası 5 aileye anahtar teslimi sırasında hak sahipleri “Gerçek hak sahibi bizleriz onlar partili” hak sahipleri sözleriyle isyan etti.
TOKİ BAŞKANI YUMRUK ATTI
TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut ile görüşen ve 1 aydır evlerde gaz olmadığını söyleyen hak sahipleri temsilcisi İshak Arslan şikayetlerini dile getirirken TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut’un kendisine yumruk attığını iddia etti.
GELDİ AĞZIMA YUMRUK ATTI
Yumruk yiyen İshak Arslan, “Bana ne yaptığını gördünüz. Biz neyin derdindeyiz onlar neyin derdin. Donuyoruz ya. Ömer Başkan geldi ağzıma yumruk vurdu. Biz hak sahibiyiz. Mağduruz. Anahtar teslim etmeye kendi adamlarını çağırıyorlar” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
ÖMER KÖKSAL - TERBİYESİZLERRRRRRRRRRRR..
Eroldemirbek - işini doğru ve zamanında yapamayan MAĞDUR HALK HAKKINI ARADIĞINDA ARKASINDA DEVLET GÜCÜNE GÜVENEREK HAKKINI YEDİĞİ HALKI BÖYLE DÖVER . bu daha iyi günleriniz , çoook kötüleri en yakında .
Geçmiş Olsun - Eğer yaşanan hadise doğruysa yazıklar olsun diyorum.Hiçbir kamu çalışanı vatandaştan üstün değildir.Kamuda çalışan tüm memurlar vatandaşa hizmet etmekle mükelleftir.Kendini vatandaştan üstün gören ve darp etmeye meğillenen memur derhal görevden alınmalıdır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.