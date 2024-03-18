TOKİ Başkanından hak sahibine yumruk iddiası!

İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahiplerine dairelerini teslim etmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kocaeli’ye geldi. 2021 yılında inşaatı başlayan TOKİ Sepetçi ve Sekbanlı’da hak sahibi olan 747 kişi, konutları teslim edilmediği için ve hem TOKİ aidatı hem de kira ödemekten bıktığı için eylem yapmıştı.

EKSİKLİKLER VAR

Seçimin yaklaşmasıyla evlerine geçirilen hak sahiplerinı evde eksikler ve çeşitli sorunlar karşıladı. Bazı evlerin su tesisatında sıkıntı yaşanırken bazı evlere ise gaz verilemedi.

GERÇEK HAK SAHİBİ DEĞİL İSYAN ÇIKTI

Bugün gerçekleştirilen anahtar teslim töreninde ortalık karıştı. Bakan Özhaseki’nin konuşması sonrası 5 aileye anahtar teslimi sırasında hak sahipleri “Gerçek hak sahibi bizleriz onlar partili” hak sahipleri sözleriyle isyan etti.

TOKİ BAŞKANI YUMRUK ATTI

TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut ile görüşen ve 1 aydır evlerde gaz olmadığını söyleyen hak sahipleri temsilcisi İshak Arslan şikayetlerini dile getirirken TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut’un kendisine yumruk attığını iddia etti.

GELDİ AĞZIMA YUMRUK ATTI

Yumruk yiyen İshak Arslan, “Bana ne yaptığını gördünüz. Biz neyin derdindeyiz onlar neyin derdin. Donuyoruz ya. Ömer Başkan geldi ağzıma yumruk vurdu. Biz hak sahibiyiz. Mağduruz. Anahtar teslim etmeye kendi adamlarını çağırıyorlar” şeklinde konuştu.