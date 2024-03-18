Türkiye İttifakı Partisi'nden Yasin Özlü'ye destek

Başiskele Atakent Mahallesi'nde bir kafede gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelen Türkiye İttifakı Partisi Başiskele İlçe Başkanlığı Yönetimi ve üyeleri 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Başiskele'de Cumhur İttifakı Adayı M. Yasin Özlü'yü destekleyeceklerini açıkladılar. Geniş katılımlı gerçekleştirilen toplantıya AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü başta olmak üzere AK Parti MKYK Üyesi ve Önceki Dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanı Ertan Yıldırım, Türkiye İttifak Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Demirci, MHP Başiskele İlçe Başkan Yardımcısı Sezgin Arslan, Meclis Üyesi Adayı Halit Bayhan ve çok sayıda Türkiye İttifakı Partisi üyeleri katılım gösterdi.

MEHMET DEMİRCİ: EN DOĞRU KARAR YASİN BAŞKAN

Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Türkiye İttifak Partisi Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Demirci, “Yasin Başkanımıza desteğimizi vermek için şu an buraya toplandık. Türkiye İttifakı Partisi olarak bizler ülke insanımızın çıkarlarını korumak ve bu doğrultuda en doğru olan kararları alıp uygulamak ise önceliğimizdir. Türkiye İttifakı Partisi Başiskele Teşkilatı olarak da bu öncülüğümüz gereğiyle elbette ki Başiskele'nin ve Başiskele halkımızın çıkarlarını koruyarak ve bu doğrultuda bizimle birlikte en doğru işleri yapacak olan parti ve kişiler ittifak kurma kararı verdiğimiz en doğru karar olacaktı, oldu da. Sayın Mehmet Yasin Özlü başkanımız ile yaptığımız yüz yüze görüşme neticesinde her konuda hemhal olduk ve yine en güzel hizmetin kendisi tarafından verilebileceğine kanaat getirdik. Netice itibariyle Başiskele'miz için Mehmet Yasin Özlü Başkan ile beraber yürümeye karar verdik.” dedi.

ERTAN YILDIRIM: BİZ MİLLETİN SESİYİZ

Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanı Ertan Yıldırım ise yaptığı konuşmada, “Başiskele Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Yasin Özlü'yü destekleme kararı aldık. Gerek çalışmaları gerekse hizmetleriyle kendisi Başiskele'mizi ve kentimizi çok iyi bir şekilde yönetiyor. Hizmetleriyle birlikte zaten ön planda. Tabii bizim burada destekleme amacımız da tabii ki vatandaşlarımızın istekleri ve sizin de sesiniz olmak şartıyla burada bulunuyoruz. Biz daha çok biraz da sesiniz olmaya geldik.” diye konuştu.

YASİN ÖZLÜ: BAZI DESTEKLER SAYISAL GETİRİSİNDEN DAHA ANLAMLI

Destekleri ve güzel açıklamaları için Türkiye İttifakı Partisi Teşkilatı yöneticilerine ve sevenlerine teşekkür eden AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkanı Adayı M. Yasin Özlü konuşmasında şunları söyledi:

“Mehmet Bey ve Ertan Bey sağ olsunlar bizim bu kutlu yolda, millete hizmet yolunda bir görüşme yaptık, bir temasımız oldu. Dediler, Yasin Bey biz sizi takip ediyoruz, güzel çalışmalar yaptığınızı görüyoruz. Cumhur İttifakı'na zaten destek vermişlerdi. 2. turda Sinan Oğan Bey Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermişti. Allah razı olsun. Onların da desteğiyle 2. turda hep beraber Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı 28 Mayıs'ta tekrar devletimizin başında görmeyi Allah bize nasip etti. Bugün de tabii yine bir seçim süreci içerisindeyiz. 31 Mart'ta

yerel eğitimler seçimini hep birlikte yapacağız inşallah. Sağ olsunlar bize destek vermek noktasında, pazarlıksız böyle karşılıklı bir pazarlık yapmadan gönül birlikteliğiyle destek vereceklerini söylediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok değerli bir destek. Desteklerin bazen anlamı, sayısal getirisinden çok daha anlamlıdır. Yani kimin destek olduğu önemlidir. Kimin kiminle yürüdüğü önemlidir. Usta Şair Abdurrahim Karakoç'un da dediği gibi 'Kim kiminle yürür ona bakın siz, bırakın dönsün dönme dolaplar, Hakk'tan hakikatten yana bakın siz'. Bu memlekette dönme dolaplığı işte ki 14 Mayıs'ta gördünüz. Memleket üzerine yapılan pazarlıkları gördünüz memleketin kurumları üzerine yapılan pazarlıkları gördünüz.”

"BAŞİSKELE'MİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

“5 yıldır bu kente bu memlekete doğup büyüdüğüm gençliğimin geçtiği atalarımın yaşadığı bu memlekete hizmet etme şerefine nail oldum. Bu seçim için de AK Parti ve Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildik. Allah nasip eder milletimiz de aynı yönde teveccüh gösterirse 31 Mart'tan sonra yeniden 5 yıl daha bu memlekete hizmetkâr olacağız ve kentimizi hep birlikte yöneterek Başiskele'mizi daha da ileriye taşıyacağız."

"HEDEFİMİZ AYNI İTTİFAK RUHUNU BAŞİSKELE'MİZE YANSITMAK"

Başiskele Belediye Başkanlığı süresince yaptığı hizmet ve eserlerden tek tek bahseden Başkan M. Yasin Özlü, seçim beyannamesinde yer alan projeleri de anlatarak şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 5 yılda sloganımızda olduğu gibi güzel işler yaptık ve yine güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bunun için 31 Mart Yerel Seçimleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Yeniden Refah Partisi Önceki Dönem Başkanları ve yönetimi bize destek verdiler. Bugün de yine Yeniden Refahlı yüzlerce hemşehrilerimizle iftar programında bir araya geldik ve gücümüze güç kattık elhamdülillah. Şimdi de Türkiye İttifak Partisi'nin, sizlerin desteğiyle sağlam bir duruşla hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz Allah'ın izniyle. 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde olduğu gibi aynı ittifakı Başiskele'mizde de aynı ruhla yansıtabildiğimiz kadar yansıtıp Sayın Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakı'na, bize destek verenlere en güzel sonucu buradan alarak armağan etmek istiyoruz. Biz biliyoruz ki ne kadar güçlü ne kadar iri, ne kadar diri olursak o kadar da iyi bir şekilde o güçle burada hizmet eder, kentimize de en güzel hizmetleri öyle getiririz. Onun için bu yürüyüşümüzde bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum."

İLYAS ŞEKER: “BU DESTEK ÇOK FARKLI ANLAMLAR İÇERİYOR”

AK Parti MKYK Üyesi ve Önceki Dönem Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ise yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle Türkiye İttifakı Partisi Kocaeli İl Başkanımızı ve Başiskele İlçe Başkanımızı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'na dolayısıyla ve Yasin kardeşimize verdikleri destekten dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Aslında bu destek belki görünürde Yasin Başkanımıza verilen bir destek ama biraz daha geniş baktığımız zaman çok farklı anlamlar ifade ettiğini hep birlikte görüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na girerken devletimizin attığı tüm atılımlar sizin desteğinizle yapılan eser ve hizmetlerdir." diye konuştu.

"5 YIL SONRA BAŞİSKELE KOCAELİ'NİN PARMAKLA GÖSTERİLEN İLÇESİ OLACAK"

İlyas Şeker, "Başiskele'miz genç tabii Başiskele genç olunca başkanı da genç oluyor. Ama Yasin Başkanımız aynı zamanda belediyecilikte çok deneyimli bir kardeşimiz. Bir çok güzel işe imza attı. İnşallah sizlerin büyük desteğiyle bu güzel işlere devam edecek. 5 yıl sonra gerçekten Başiskele çok çok farklı olacak. Kocaeli'de parmakla gösterilen bir ilçe olacaktır. Bunda emeği geçen belediye başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Ona destek veren cumhur İttifakı'nın yöneticilerine şimdi Türkiye İttifak Partisi'nin il başkanı ilçe başkanına ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Başiskele'de yapılan hizmetlerde Yasin Özlü kardeşimiz önde gözüküyor ama aslında onun arkasında gözükmeyen kahramanlar sizlersiniz. Sizler o yetkiyi vermeseydiniz o hizmetlerin hiçbirisi yapılamazdı. Sizler Cumhurbaşkanımıza yetki vermeseydiniz, Kaan bugün gökyüzünde uçamazdı. Siz Cumhurbaşkanımıza yetki vermeseydiniz Karabağ halen Ermeni işgalinde olacaktı. İşte sizin desteğiniz bu kadar önemli. Aslında bütün bu gelişmelerin bütün yaşanan bu olayların hepsinin kahramanı sizlersiniz." ifadelerini kullandı.