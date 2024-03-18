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Sezer, Hasaneyn’de gövde gösterisi yaptı  

Hasaneyn’de teravih namazı sonrası kendisini coşku ile karşılayan hemşehrileri ile gövde gösterisi yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yapamazlar dediklerini yapmaya devam edeceğiz” dedi.  

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Sezer, Hasaneyn’de gövde gösterisi yaptı   mask
Sezer, Hasaneyn’de gövde gösterisi yaptı  
Sezer, Hasaneyn’de gövde gösterisi yaptı  
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AK PARTİ KOCAELİ SKM
12:42 (56 dakika önce)



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Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, meclis üyesi adayları ile birlikte kol kola gittiği Hasaneyn’de gövde gösterisi yaptı. Teravih namazı sonrası hemşehrileri tarafından havai fişek ve meşalelerle karşılanan Sezer’e AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve Cumhur İttifaki Gölcük Belediyesi Meclis üyesi adayları eşlik etti.

YAPAMAZ DEDİKLERİ NE VARSA YAPTIK

Köy kıraathanesini tıklım tıklım dolduran hemşehrilerinin kendisine verdiği desteğin gurur verici olduğunu söyleyen Sezer, “Görev süremiz içerisinde hedeflediğimiz ne varsa birer birer hayata geçirdik. Yapmazlar dedikleri, Değirmendere-Halıdere bağlantısı, Millet Bahçesi, Değirmendere Su Oyun Parkı, Yeni Devlet Hastanesi, Yeni Otogar, üst geçitler, yollar, alt yapı çalışmalarını bir bir tamamladık. 1 Nisan’dan itibaren yine yapamaz diyecekleri ne varsa yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CUMHUR İTTİFAKINA BÜYÜK DESTEK

Sezer, “Hasaneyn’in her zaman olduğu gibi yine Cumhur İttifakı’na en güçlü desteği vereceğine inanıyorum. Bu coşkunun daha büyüğünü inşallah hep birlikte 31 Mart akşamı Anıtpark’ta seçim zaferimizi kutlayarak birlikte yaşayacağız” diye konuştu.

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18 Mar 2024 - 13:38 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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