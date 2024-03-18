AKP tüm kadrolarıyla İzmit’i arşınlıyor  

AK Parti İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) tarafından yapılan saha programları kapsamında; Teşkilat mensupları tüm kadrolarıyla adeta İzmit’i arşınlayarak adım atmadık nokta bırakmıyor. İzmitli hemşehrilerini ‘Gerçek Belediyecilik’ ile buluşturmak, liyakatli, işinin ehli meclis üyeleri ile İzmit’te hizmet belediyeciliğini yeniden geri getirmek için var güçleriyle çalışıyor.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI SAHADA

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’a destek isteyen teşkilat mensupları ve meclis üyesi adayları da sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar tarafından teveccühle karşılanan çalışkan ve kentimizin sevilen isimlerinden oluşan meclis üyesi adayları; gerek ev ziyaretleri gerekse kahve toplantıları ile vatandaşlarla buluşuyor.

NOKTA ZİYARETLER

Meclis üyesi adayları, SKM programları kapsamında; Gün içinde kendi bölgelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluşuyor, iftar saatinde ise evlere misafir olarak vatandaşlar ile iftar sofralarında bir araya geliyor. Saha programları kapsamında, vatandaşların ilgisi ve desteği ile karşılanan meclis üyesi adayları, iftar sonrası da cami cemaatleri ve ev ziyaretleriyle nokta ziyaretler gerçekleştiriyor.