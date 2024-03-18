Bakalım Engin Koyun neler söyleyecek ?  

YÖNETİMDEN ACİL TOPLANMA KARARI

Kaos ortamı sürüyor. Koyun’un görevi bırakacağını açıklamasından sonra, yönetim kurulu acilen toplanma kararı alarak, başkanlık koltuğuna yeni bir başkan ataması yapacak. Bu da yönetimin kendi içindeki oylamasıyla gerçekleştirilecek. Bir başka yöntem de, Engin Koyun'un istifa etmesi sonrasında Recep Durul'un vekaleten göreve devam etmesi şeklinde yoğunlaşıyor. Recep Durul bu konuda herhangi bir açıklama yapmamasına rağmen, sezon sonuna kadar gemiyi limana yanaştırmak için üzerlerine düşeni yapacağını belirtiyor. Bu hafta milli maç arası olması, yönetim kurulunun elini güçlendiriyor.

GÖZTEPE İLE 3 MART’TA KRİTİK MAÇ

Zira milli maç dönüşünde Kocaelispor, ikinci sıradaki rekortmen Göztepe takımını ağırlayacak. Kocaelispor tribünlerine blok seyirci yasakları olacak. Bir yandan da takım Mustafa Gürsel yönetiminde çalışmaya devam edecek. Play-Off savaşı ise kızıştı. Eyüpspor ve Göztepe’nin takılmadığı, tam gaz devam ettiği 1.Lig’de ilk iki takımın direkt Süper Lig'e yükselecek olması, matematiksel olmasa da Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig takımı gibi gösterilmesine neden oluyor. Üçüncü takımın tek maç oynayıp, Play-off'tan Süper Lig'e çıkacak üçüncü takımı unvanını alacağı ligde, dolayısıyla dört, beş, altı ve yedinci sıraya alacak takımların mücadelesi olanca hızıyla sürüyor.

SAKARYA 2’NCİ, KOCAELİSPOR 5’NCİ

Uzun süre 2’ncilik koltuğunu elinde tutan Kocaelispor, Göztepe'nin ataklarıyla üçüncülük koltuğuna inerken, son dört haftada alınan kötü sonuçlarla bu koltuğu da komşusu Sakaryaspor'a bıraktı. Sakaryaspor 47 puanla üçüncü, Kocaelispor 45 puanla 5.sırada yer alıyor. Fikstür avantajına bakıldığında Göztepe ve Sakaryaspor'un İzmit'e gelecek olması, bir teselli olarak gözüküyor. Bu maçlarda alınacak üçer puan, altışar puan değeri kazanacak. Ancak sondan ikinci maç Bodrum'la deplasmanda oynanacak. En kritik maç da bu olacak. Play-Off mücadelesi son üç haftaya kadar devam edecek. Sergilenen futbol ise hiç mi hiç umut vermiyor.