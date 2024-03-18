GÖZLER MUSTAFA GÜRSEL’E ÇEVRİLDİ:Hoca kalır mı ?  

RECEP DURUL, DEĞİŞİKLİKTEN YANA DEĞİL

Gençlerbirliği deplasmanından da 2-0’lık yenilgiyle dönen Kocaelispor’da, yeni sistemin oluşması, daha doğrusu mevcut yönetimin başına başkanvekili Recep Durul'un geçmesinden sonra teknik adamın durumu sorgulanacak mı, bu sorunun yanıtı da merakla bekleniyor. Play-off liderliğinden de hızla alt basamağa düşen Kocaelispor, Sakaryaspor’a yerini devrederken, bakalım yönetim kurulu Mustafa Gürsel ile masaya oturup neler konuşacak?

GÜRSEL DE TOPUN AĞZINA GELDİ

Ertuğrul Sağlam’dan sonra kaos ortamında göreve gelen ve Erzurum ile Keçiören deplasmanlarında üst üste iki beraberlik alan Mustafa Gürsel, Tuzla iç saha ve Gençlerbirliği deplasman yenilgisinden sonra, doğal olarak topun ağzına geldi. Bu kötü sonuçlar, beraberinde Engin Koyun’un istifasını getirirken, yönetim bu sezon üçüncü bir teknik adam değişikliği yapacak mı, yapmayacak mı? Bu sorunun yanıtı merakla bekleniyor. Dün akşam bir araya gelmesi beklenen yönetim kurulu, teknik adam konusunda nasıl bir karar verecek, bu da tartışılacak.