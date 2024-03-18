Kocaelispor’da Tanke’nin ayrılması sonrasında direkt görev verilen santrfor Kouakou, bal yapmayan arı gibi. Çok iyi posizyona giren, ancak son vuruşlarda güçsüz kalan İsveçli, Gençlerbirilği maçında da bir çok kez altı pasta kaleciyle karşı karşıya kaldı, son vuruşu yapacak gücü bulamadı.