Başkan Acur: “Yaşanan olay nezaketsiz bir davranış”

Kocaeli'de Derince Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest'te Dinin Yaşanmasına Yönelik Sosyal Model Tasarım Yarışması'nda BIN (Beni İyileştiren Nesil) projesiyle Türkiye üçüncüsü oldu. Geçtiğimiz günlerde bu başarılarında dolayı Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, öğrencileri makamında ağırlamıştı. Ziyaret sonrası Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise kız öğrencilerinin yüzlerinin sansürlendiği görülmüştü. Sosyal medyada gündem haline gelen ve tepki çeken bu paylaşım Derince İlçe Milli Eğitimin Müdürlüğü'nün resmi sayfasından ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Konu ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hiçbir açıklama yapılmadı.
NEZAKETSİZ DAVRANIŞ
Yaşanan bu olaya ilişkin gazetemize konuşan İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, “Yaşanan olay çok nezaketsiz ve yakışa kalmayacak bir durum” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.