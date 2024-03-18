Tutuş, “Köylerimizi turizme açacağız”

Cumhur ittifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, seçim beyannamesinde ‘İzmit'te çiftçilerimize de müjdelerimiz var’ diyerek duyurduğu projesi ilgi uyandırdı. Köyleri kalkındırmak için hazırladığı Ata-Köy projesini anlatan Tutuş, “Ata-Köy projemiz bir tarım turizmini de peşinde getirecek proje.

ÖRNEK KÖYLER OLUŞTURACAĞIZ

Bizim İzmit’imizde kent merkezimizdeki mahallelerimiz kadar köylerimiz de var. Birçoğumuzun köylerinde dededen kalmış harap olmuş evleri var. Bizler burada stajyer eğitimleri ile birlikte bu hasarlı evleri onarıp turizme kazandırabileceğimiz, bir iki örnek köy oluşturup bu köyleri turizme açabileceğimiz bir proje. İnşallah köylerimize elimiz değecek ve tarım turizmini hayata geçireceğiz” dedi.

TARIM ARAZİLERİNİ HALKA AÇACAĞIZ

“Toprak Senin” diyerek, açıkladığı projelerinin devamında, “Kırsal Tarım desteklerine ayrı alan açmak istiyorum. Tarım da kullanılan en küçük aletten tutun en büyük iş makinesine kadar araç havuzu oluşturup köylülerimizin hizmetine sunacağız. Kırsal alanı olan belediyelerin tarım arazileri var. Belediyemize ait olan arazilerin hepsini ekilmeyen yer kalmayana dek ilçemizin sakinlerine açacağız. Belediyemize ait tüm tarım arazilerini ayrıca oluşturacağımız tarım araç ve aletleri havuzumuzu, tüm çiftçilerimizin 'Ücretsiz Olarak' kullanımına sunacağız.”dedi