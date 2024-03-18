Ölmez: Halkımızın desteğiyle çok çalışacağız

AKP ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmalarına ara vermiyor. Erol Ölmez’in önceki günkü durağı Avdan Mahallesi oldu. Vatandaşlarla bir araya gelen, projelerini paylaşan ve yeni dönemde Kandıra için yapılacak çalışmaları anlatan Erol Ölmez, “Halkımız biliyor. Halkımıza hizmet AK Partimizin işidir, Cumhur İttifakımızın işidir. Halkımızla gönül bağımıza güveniyoruz. Bu süreçte gönül bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz” dedi. Bir sonraki ziyaretini Yağcılar Mahallesi’ne gerçekleştiren Erol Ölmez, “Allah ömür, halkımız da destek verdikçe yolumuza çok çalışarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’e vatandaşların ilgisi oldukça yüksekti.