Ömeroğlu, iftarını emekçilerle birlikte açtı  

AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu seçim çalışmalarına iftar saatinde de devam etti. İftarda Tavşancıl Mahallesinde yapımı hızla devam eden TOKİ Konutlarında çalışan emekçilerin sofrasına konuk olan Ömeroğlu’na SKM Başkanı Veysi Akyol ile meclis üyesi adayları eşlik etti.
EMEKÇİLERLE İFTAR AÇTI
TOKİ konutları ziyaretinde önce yüklenici firma sahipleri Habip Caroz ve ortağı Ercan Ünal'la bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Ömeroğlu, misafirperverliklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. Ömeroğlu daha sonra ise inşaatta çalışan emekçilerle birlikte iftar açtı.
İNSAN ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI
İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Ömeroğlu “Gerçek belediyecilik vizyonu ile hizmet ve eser siyasetinden taviz vermeyen, belediye kaynaklarını en adil ve hakkaniyetli şekilde kullanan, dijital yaklaşım¬lardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaları hayata geçiren, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilen, ortak aklı, birlikte yönetimi, uzlaşı ve müzakere kültürünü ilçemizde hakim kılan “insan odaklı” bir yönetim anlayışı ile Dilovası’na hizmete talibiz. Çıktığımız bu yolda Dilovası’nda ikamet eden tüm emekçi kardeşlerimin oyuna talibim. Sizlerin desteği ile projelerimizi bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağım.”dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.