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Ömeroğlu, iftarını emekçilerle birlikte açtı  

Dilovası’nın dört bir yanında vatandaşlarla bir araya gelerek sürdüren AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, çalışmalarına iftar saatinde de devam ederek Tavşancıl’da yapımı devam eden TOKİ konutları emekçileriyle birlikte iftarını açtı.  

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Ömeroğlu, iftarını emekçilerle birlikte açtı  
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AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu seçim çalışmalarına iftar saatinde de devam etti. İftarda Tavşancıl Mahallesinde yapımı hızla devam eden TOKİ Konutlarında çalışan emekçilerin sofrasına konuk olan Ömeroğlu’na SKM Başkanı Veysi Akyol ile meclis üyesi adayları eşlik etti.

EMEKÇİLERLE İFTAR AÇTI

TOKİ konutları ziyaretinde önce yüklenici firma sahipleri Habip Caroz ve ortağı Ercan Ünal'la bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Ömeroğlu, misafirperverliklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür etti. Ömeroğlu daha sonra ise inşaatta çalışan emekçilerle birlikte iftar açtı.

İNSAN ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI

İftar sonrası kısa bir konuşma yapan Ömeroğlu “Gerçek belediyecilik vizyonu ile hizmet ve eser siyasetinden taviz vermeyen, belediye kaynaklarını en adil ve hakkaniyetli şekilde kullanan, dijital yaklaşım¬lardan yararlanarak yenilikçi ve öncü uygulamaları hayata geçiren, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilen, ortak aklı, birlikte yönetimi, uzlaşı ve müzakere kültürünü ilçemizde hakim kılan “insan odaklı” bir yönetim anlayışı ile Dilovası’na hizmete talibiz. Çıktığımız bu yolda Dilovası’nda ikamet eden tüm emekçi kardeşlerimin oyuna talibim. Sizlerin desteği ile projelerimizi bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacağım.”dedi.
# Meclis, hizmet, seçim, Ramazan, iftar, TOKi

18 Mar 2024 - 14:16 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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