Televizyon ekranlarının en popüler yarışmalarından Survivor All Star'ın son fragmanında, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ağladığı ve sinir krizi geçirdiği anlar gündem oldu.Başarılı yarışmacılardan biri olan Survivor Aleyna, resmen ağlama krizine girdi.Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedef olan Aleyna, fragmanda "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şey de değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" sözleriyle dikkat çekti.Ağladığı ve etrafa vurduğu anlarla dikkat çeken Aleyna'nın durumu hayranlarını üzdü. Fragmanda Aleyna'nın yarışmaya da çıkmadığı dikkat çekti.
- Yaşam
Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da sinir krizi geçirdi
Son olarak Yunus Emre'nin eşinin yaptığı "Aleyna'dan uzak dur" uyarısıyla gündeme gelen Aleyna'nın son durumu hayranlarını korkuttu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.