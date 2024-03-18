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İYİ Partili Acur: "O yumruk nedeniyle Kocaeli’den özür dileyin"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nşn katılımıyla İzmit Sekbanlı-Sepetçi'de inşa edilen TOKİ konutlarının anahtar teslim programında TOKİ Başkanı Ömer Bulut kendisine tepki gösteren hak sahibine yumruk atmasına tepki gösterdi.

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İYİ Partili Acur: "O yumruk nedeniyle Kocaeli’den özür dileyin"
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İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “Kibriniz, halka yüksekten bakmanız ne yazık ki vatandaşımıza tokat atmaya kadar gitti. Ne yazık ki bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı TOKİ anahtar teslim töreninde hak sahiplerinin ‘Kürsüye çıkarılanlar gerçek hak sahibi değil, onlar partili’ demesi üzerine çıkan tartışmalar bir vatandaşımızın yumruklanmasıyla sonuçlandı.

Gazetelerden okuduğumuz kadarıyla, bir aydır evlerde gaz olmadığını ifade eden, bölgedeki eksiklikleri sıralayan bir hak sahibine TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut tarafından yumruk atıldı. Ankara’dan gelip hemşerimize yumruk atan bu kişiyi kınarken, TOKİ yöneticilerinin başta hak sahipleri olmak üzere bütün Kocaeli’den özür dilemesini bekliyoruz.” dedi.

İYİ Partili Acur:

# TOKi, ifade, çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara

18 Mar 2024 - 14:35 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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