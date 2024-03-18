İYİ Partili Acur: "O yumruk nedeniyle Kocaeli’den özür dileyin"

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “Kibriniz, halka yüksekten bakmanız ne yazık ki vatandaşımıza tokat atmaya kadar gitti. Ne yazık ki bugün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı TOKİ anahtar teslim töreninde hak sahiplerinin ‘Kürsüye çıkarılanlar gerçek hak sahibi değil, onlar partili’ demesi üzerine çıkan tartışmalar bir vatandaşımızın yumruklanmasıyla sonuçlandı.
Gazetelerden okuduğumuz kadarıyla, bir aydır evlerde gaz olmadığını ifade eden, bölgedeki eksiklikleri sıralayan bir hak sahibine TOKİ İdare Başkanı Ömer Bulut tarafından yumruk atıldı. Ankara’dan gelip hemşerimize yumruk atan bu kişiyi kınarken, TOKİ yöneticilerinin başta hak sahipleri olmak üzere bütün Kocaeli’den özür dilemesini bekliyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.