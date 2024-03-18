Hürriyet: Esnaflarımızın her zaman yanındayız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnaflarla sık sık bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinliyor. Başkan Hürriyet, son olarak Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda esnafın kapısını çaldı. Başkan Hürriyet’e CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya eşlik etti.
“ESNAFLAR BAŞ TACIMIZ”
Bölge esnafı Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyeti memnuniyetle karşıladı. Esnafın ihtiyaçlarını birebirde dinleyen Başkan Hürriyet, “Esnaflarımız bizim baş tacımız. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Mahallenin ihtiyaçlarını en iyi bilenler sizlersiniz. Esnaf kardeşlerimizin sorunlarını en aza indirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman esnaflarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.