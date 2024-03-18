Hürriyet: Esnaflarımızın her zaman yanındayız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnaflarla sık sık bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinliyor. Başkan Hürriyet, son olarak Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda esnafın kapısını çaldı. Başkan Hürriyet’e CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya eşlik etti.

“ESNAFLAR BAŞ TACIMIZ”

Bölge esnafı Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyeti memnuniyetle karşıladı. Esnafın ihtiyaçlarını birebirde dinleyen Başkan Hürriyet, “Esnaflarımız bizim baş tacımız. Sizler bizim gözümüz, kulağımızsınız. Mahallenin ihtiyaçlarını en iyi bilenler sizlersiniz. Esnaf kardeşlerimizin sorunlarını en aza indirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman esnaflarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.