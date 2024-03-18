Kocaeli Cemevleri Platformu, Körfez Cemevi'nde bir araya geldi. Kocaeli'de yaşayan Alevilerin kültürel sosyal ve ibadetlerini daha güzel ortamlarda en iyi hizmetle nasıl yapılacağının istişare edildiği görüşmede 2024 yılında Alevi Canların Cemevleri üzerinde yapılacak türbe ziyaretleri hakkında da görüşmeler yapıldı. Nevşehir'de Hacıbektaş Veli Türbe ziyareti, Antalya Elmalı'da Abdal Musa Türbe Ziyareti ve Tunceli Düzgün Baba ve Munzur Baba ziyaretleri planlandı. Bu ziyaretler için ulaşım desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve katkı verenlere teşekkür edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül talepleri dinleyerek not aldı.
Kocaeli Cemevleri Platformu bir araya geldi
18 Mar 2024 - 15:12 - Gündem Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.