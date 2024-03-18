18 Mar 2024 - 15:12- Gündem G:

Kocaeli Cemevleri Platformu bir araya geldi

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Kocaeli Cemevleri Platformu bir araya geldi mask
Kocaeli Cemevleri Platformu bir araya geldi
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Kocaeli Cemevleri Platformu, Körfez Cemevi'nde bir araya geldi. Kocaeli'de yaşayan Alevilerin kültürel sosyal ve ibadetlerini daha güzel ortamlarda en iyi hizmetle nasıl yapılacağının istişare edildiği görüşmede 2024 yılında Alevi Canların Cemevleri üzerinde yapılacak türbe ziyaretleri hakkında da görüşmeler yapıldı. Nevşehir'de Hacıbektaş Veli Türbe ziyareti, Antalya Elmalı'da Abdal Musa Türbe Ziyareti ve Tunceli Düzgün Baba ve Munzur Baba ziyaretleri planlandı. Bu ziyaretler için ulaşım desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve katkı verenlere teşekkür edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemevleri Koordinatörü Mutlu Beyazgül talepleri dinleyerek not aldı. 
# 2024, Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

18 Mar 2024 - 15:12 - Gündem

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