İzmit Belediyesi Çanakkale Zaferini gururla kutladı



İzmit Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nde program düzenledi. Program kapsamında öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Ardından da öğrenciler ve öğretmenler protokol ile hatıra fotoğrafı çekildiler. Protokol fotoğrafı sonrasında İzmit Belediyesi yöneticileri katılımcılara hediye takdiminde bulunurken öğrenciler son olarak Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evini gezdiler.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Akçakoca İlkokulu ve Okyanus Koleji İzmit Atafen Kampüsü öğrencileri, öğretmenleri ve veliler katıldı.

“RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliğinde kürsüye gelen İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu şu ifadeleri kullandı; “Bugün burada, tarihimizin en şanlı sayfalarından biri, Türk milletimizin kahramanlık ve fedakarlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü anmak ve anlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

“CUMHURİYETİMİZİN TEMELLERİNİ ATAN ZAFER”

Çanakkale Savaşları, bir savaşın ötesinde, ulusumuzun kaderini değiştiren, milli mücadelenin ateşini yakan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’mizin temellerini atan kutlu bir zafer. ‘Anafartalar Kahramanı’ Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, kadını, erkeği, genci, yaşlısı ile topyekûn bir mücadele sergileyen milletimiz, dünyaya bağımsızlığın ve özgürlüğün ne demek olduğunu göstermiştir.

“KUTSAL MİRASA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Büyük liderimizin ve O’nun önderlik ettiği kahramanların bizlere bıraktığı mirası anlamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuz. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler. Sizlere düşen görev ise; bu kutsal mirası korumak, bu büyük zaferin anlamını ve önemini her daim hatırlamak. Sizler, milletimizin geleceğisiniz. Ata’mızın ve ecdadımızın emaneti olan bu cennet vatan hiç şüphesiz ki sizlerin omuzlarında yükselecek.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”

Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyoruz. Hepinize bu anlamlı günde aramızda olduğunuz için teşekkür ediyor, Çanakkale ruhunun hepimizi kucaklamasını diliyorum. Bir kez daha Çanakkale geçilemez diyerek, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”

İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Akçakoca İlkokul Müdürü Bilal Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere binlerce şehit bizlerin burada olmamızı sağladılar. İşgal kuvvetleri akşam çaylarını İstanbul’da içme planları yaparken büyük bir hezimete uğradılar. Biz bugün 18 Mart Çanakkale Zaferini kutlarken gururluyuz çünkü biz o dedelerin torunlarıyız. Bizim görevimiz Ulu Önder’in bize söylediği gibi muasır medeniyetler seviyesine erişmektir. Vizyonumuz belli. Bu etkinliği gerçekleştiren İzmit Belediyesine teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere binlerce şehidimize minnet duygularımı ifade ediyor ve zaferimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜNYA TARİHİNDE UNUTULMAZ BİR İZ BIRAKTI”

Programda konuşan Okyanus Koleji Öğretmeni Seda Karaduman, “Bugün milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Çanakkale Zaferi aziz Türk Milletinin büyük bir azim ve kararlılıkla verdiği mücadelenin sembolüdür. Aynı zamanda milletimizin bağımsızlık aşkının en önemli ifadesidir. 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazında yaşanan destansı mücadele tarihin akışını değiştirmiş ve dünya tarihinde unutulmaz bir iz bırakmıştır.

“ÇANAKKALE RUHUNU GELECEK KUŞAKLARA AKTARMALIYIZ”

İşgalci güçlere karşı milletimizin her ferdinin omuz omuza verdiği bu mücadele bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biridir. Bugün Çanakkale ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Çanakkale’de şehit düşen kahramanlarımızın bize miras bıraktığı bu vatanı en iyi şekilde korumak ve yaşatmak için daha da çok çalışmalıyız.

“GURURLA KUTLUYORUZ”

Çanakkale Zaferinin 109’uncu yıl dönümünde bu büyük zaferin bize öğrettiklerini unutmayarak milletimizin birlik ve beraberliği içinde daha güçlü yarınlar inşa etmesi dileğiyle başta bu büyük zaferin mimarı ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor zaferimizi bir kez daha gururla kutluyoruz” dedi.