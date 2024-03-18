Özhaseki: "Kocaeli kentsel dönüşümü için 0,69 TL faizli kredi"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. Sekbanlı- sepetçi Toki Konutlarında Anahtar Teslim Törenine katılan Özhaseki ardından Kocaeli Ticaret Odası’nda iş insanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Özhaseki şu ifadelere yer verdi; “Bugünkü konuşmamı üç başlıkla toplamak istiyorum. Haliyle kadim bir ülkede yaşıyoruz bütün bilim adamlarının söylediği gibi dünyanın en eski yerleşim yerlerinden 10 bin yıllık şehirlerimiz var. Bu şehirlerimizde bir taraftan üretim bir taraftan estetik sanat var. Bu konuyla ilgili olan insanlar diyor ki şehrin tanımını yapmak çok zor çünkü içinde o kadar çok disiplin var ki.

Çok değişik tarifler yapılıyor onlara dalacak halimiz yok birkaç temel prensip var birincisi şehirlerimiz canlı organlardır. Şehirlerimiz yaşıyor. Onlara gerekli ihtimamı gösterirseniz şehirlerimiz büyür ve gelişir. Ülkeler arasında rekabet olduğu gibi şehirler arasında da rekabet var. Bu mücadelede şehirler kendi içlerinde yarışıyor ama en önemlisi şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır. Şükür Allah’a biz burada devamlı iyilik ve çalışma görüyoruz. Kocaeli Türkiye’nin göz bebeği bir il olmaya devam ediyor.

“TEDBİR ALACAK ÇOK ŞÜKÜR GÜCÜMÜZ VAR”

Çölleşmenin ve kuraklığın eşiğindeyiz. Bununla ilgili çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Elimizden ne gelirse yapıyoruz. Rabbim bu dünyayı bir denge üzerinden yaratmıştır. Biz çok üretmeye ve kirletmeye başladık kirlettikçe de dengeleri bozuyoruz. O yüzden afetler üst üste gelmeye devam ediyor. Tedbir alacak çok şükür bir gücümüz var elimizden geleni yapıyoruz. Bu memleket bir deprem ülkesi. 5 tane riskli ülke diyorlar bilim insanlar. Bir tanesi de Türkiye. Şu an kırılmamış 500’e yakın fay hattı var. Ne zaman kırılacağını bilememizin imkânı yok. Ama buna göre hareket edebiliriz.

“110 BİN KİŞİLİK BİR ORDUYLA ÇALIŞIYORUZ”

300 bin tane inşaat devam ediyor. 433 tane köyde çelik karkastan evler yapıyor. Teslim ediyoruz. Şehir merkezlerine başladık. Yarın 75 bin kadar konutu teslim edeceğiz. Biz çırpınırken bazıları da mani olmaya devam ediyor. Ana muhalefetin genel başkanı nerede konutlar diyor. Bir başkası kime verdiniz evleri diyorlar. Evler nerde diyenler şimdi de akrabalarınıza dağıtıyorsunuz dediler. Yarın dağıtacaklarımızla beraber 75 bin evi dağıtmış olacağız. Binden fazla şantiyemiz var. 110 bin kişilik bir orduyla çalışıyoruz. 600 bine yakın konteynerde kalan kardeşlerimiz var. 10 bin 15 bin konutu ilerleyen günlerde teslime edip evlerine geçireceğiz. Biz çırpınırken bazıları da mani olmaya devam ediyor. Ana muhalefetin genel başkanı nerede konutlar diyor. Bir başkası kime verdiniz evleri diyorlar. Evler nerde diyenler şimdi de akrabalarınıza, AKP’lilere dağıtıyorsunuz dediler. Gelin sizi gezdireceğim diyorum bir tanesi gelmiyor. Zehirli dillerini deprem üzerinden bile akıtmaya devam ediyorlar.

“KENTSEL DÖNÜŞÜMDE CİDDİ MÜCADELE EDİYORUZ”

Biz çırpınırken bazıları da mani olmaya devam ediyor. Ana muhalefetin genel başkanı nerede konutlar diyor. Bir başkası kime verdiniz evleri diyorlar. Evler nerde diyenler şimdi de akrabalarınıza, AKP’lilere dağıtıyorsunuz dediler. Gelin sizi gezdireceğim diyorum bir tanesi gelmiyor. Zehirli dillerini deprem üzerinden bile akıtmaya devam ediyorlar. Sıfır bir arazide desek ki buraya kent yapacağız planlayalım desek çok güzel bir kent çıkartırız ortaya. Kadim şehirlerde bunu yapmak kolay değil. Oluşmuş yapıların içinde böyle bir yer yapmak mümkün değil. Depreme dirençli olma yolunun tek yolu kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden başka çare yok. Büyük mahalle bazlı yaparsak çok başarılı oluruz. Ada bazlı yaparsak az başarılı bina bazlı yaparsak sadece binamızı kurtarırız. Bu nedenle kentsel dönüşümde ciddi mücadele ediyoruz. Çok daha hızlanmamı lazım. Kentsel dönüşüm başkanlığını kurduk ve önümüzü kesen ne varsa maddelerimizi rahatlattık.

“0,69 TL FAİZLİ 15 SENEYE KADAR VADE TL BAZINDA DEĞİŞMEDEN KREDİ”

Biz azimliyiz. Kentsel dönüşüm yapacağız. İstanbul için proje açıkladık. İzmir için açıkladık. Şimdi Kocaeli’miz ve Yalova için de Körfez için de Dünya Banka’sıyla görüşüp İzmir için açıkladığımızın aynısını eğer yapabilirsek büyük bir başarı elde etmiş olacağız. Ümit ediyorum hayırla sonuçlanır. İzmir bölgesinde açıkladığımız proje 0,69 TL faizli 15 seneye kadar vade TL bazında değişmeden kredi. Bu müthiş bir imkân eğer inşallah bunu Kocaeli’miz için de Dünya Bankası ile görüşmeleri bitirip açıklayabilsek burada kentsel dönüşümde de bir taraftan bakanlığımız bir tarafta belediyemiz ki vatandaşlarımız da razı olurlar çok hızlı bir şekilde dönüştürmüş oluruz.”