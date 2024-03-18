Özhaseki “Ev sahibi yapıyoruz yine bize kızıyorlar”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. Sekbanlı- Sepetçi Toki Konutlarında Anahtar Teslim Törenine katılan Özhaseki ardından Kocaeli Ticaret Odası’nda iş insanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Özhaseki anahtar teslim töreninde eylem yapan hak sahipleri hakkında konuştu.
“2 BİN 300 TL TAKSİTE EV SAHİBİ YAPIYORUZ YİNE BİZE KIZIYORLAR”
Özhaseki konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ İki gün önce İstanbul’daydık. 15 binden fazla yıkımını yaptık. AK Partililer var hep. Tek bir tane CHP’li yok. Oysaki 3 ayağı var. Birisi bakanlık. Birisi belediye birisi halktır. Birisi aksıyorsa yürümüyor bu işler kapımız sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun. Kentsel dönüşüm yapsınlar. Para veririz, kira yardımı yaparız, bakanlığımızın elemanları emrinizde. Açık duyuruda bulunuyoruz. İkinci kısımda belediye başkanları var. Bazı başkanlar yanaşmıyor insanlar sorun çıkartıyor. Az önce gittiğimiz programda kızan vatandaşlarımız vardı. Ömer Bey’e sordum ne kadar taksit ödüyorlar diye, 2 bin 300 TL ödüyorlarmış. 2 bin 300 TL taksite ev sahibi yapıyoruz yine bize kızıyorlar. Oturduk görüşlerini aldık.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - akp nin toki sinin yetkilisi hakkını arayan vatandaşı dövmeye başlamış. bu bakan beyin sözleride vatandaşı nankör yerine koyuyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.