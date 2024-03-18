Özhaseki “Ev sahibi yapıyoruz yine bize kızıyorlar”

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. Sekbanlı- Sepetçi Toki Konutlarında Anahtar Teslim Törenine katılan Özhaseki ardından Kocaeli Ticaret Odası’nda iş insanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Özhaseki anahtar teslim töreninde eylem yapan hak sahipleri hakkında konuştu.

“2 BİN 300 TL TAKSİTE EV SAHİBİ YAPIYORUZ YİNE BİZE KIZIYORLAR”

Özhaseki konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “ İki gün önce İstanbul’daydık. 15 binden fazla yıkımını yaptık. AK Partililer var hep. Tek bir tane CHP’li yok. Oysaki 3 ayağı var. Birisi bakanlık. Birisi belediye birisi halktır. Birisi aksıyorsa yürümüyor bu işler kapımız sonuna kadar açık. Hangi partili olursa olsun. Kentsel dönüşüm yapsınlar. Para veririz, kira yardımı yaparız, bakanlığımızın elemanları emrinizde. Açık duyuruda bulunuyoruz. İkinci kısımda belediye başkanları var. Bazı başkanlar yanaşmıyor insanlar sorun çıkartıyor. Az önce gittiğimiz programda kızan vatandaşlarımız vardı. Ömer Bey’e sordum ne kadar taksit ödüyorlar diye, 2 bin 300 TL ödüyorlarmış. 2 bin 300 TL taksite ev sahibi yapıyoruz yine bize kızıyorlar. Oturduk görüşlerini aldık.”