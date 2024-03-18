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Otel odasını uyuşturucu ticarethanesine çevirdi, tutuklandı

Samsun’un Atakum ilçesinde, otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti şüphelisi Damla Nur Ataş (20), gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Otel odasını uyuşturucu ticarethanesine çevirdi, tutuklandı mask

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

18 Mar 2024 - 16:16 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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