Büyükakın’dan Özhaseki'ye “Sizden en büyük isteğimiz rezerv alanlarının tahsisi!”



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. Sekbanlı- sepetçi Toki Konutlarında Anahtar Teslim Törenine katılan Özhaseki ardından Kocaeli Ticaret Odası’nda iş insanları ile bir araya geldi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Haritamızı tamamladık. Kocaeli üniversitesi ve Gebze Üniversitesi ve inşaat odası ve diğer odalar ile birlikte haritalarımızı tamamladık. Risk haritaları tamamlandık. 150 bin bağımsız birimin dönüştürülmesi yönünde taraması yapıldı. 150 bin bağımsız birimin 30 bini ticari geri kalanı da konut şeklinde. 325 bin kadar bina var toplamda. 160 bin kadarı 99 öncesinde inşa edilen. 2007 yılından evvel yapılanlar da 250 bin bina. Bunun 160 bini 99 depremi öncesinde. Tek tek bakıldı. Bütün detaylara bakıldı.

“25 BİN KONUTU 10 YIL ÜRETECEK ŞEKİLDE"

150 bin bağımsız alanın yenilenmesi lazım. Senede 15 bin üretiliyor özel sektör eliyle. Onların önünü açarsak dönüşümü hızlandırmış oluruz. Sadece devlet eliyle yapı stokunun değiştirilmesinin rasyonel olmadığını biliyorum. Hem finansal yapılan koşulları hem de kapasite açısından Türkiye senelik konut üretme kapasitesi 700 bin civarı olan bir ülke. Depremin yarattığı yıkım ve kapasite var. Finansman açısından da sorunlar var. Rasyonel olarak hareket etmek lazım. 25 bin konutu 10 yıl üretecek şekilde tasarlayacağız. Bu 25 konutun üretimini rezerv alanları ile birlikte yapmayı planlıyoruz.

“EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ REZERV ALANLARININ TAHSİSİ”

Kentimizde ki en büyük sorun şu ki. Yürüyüş yolu mesela eski tren yolunun geçtiği yerler. Binalar 6-7 katlı yıkarsak 4 katlı yapabiliriz. O yüzden orası ellenmiyor. İmar düzenlemeleri de yapmamız lazım. Ekip arkadaşlarımız bunun için çalışıyor. 10 yıllık bir zaman diliminde Kocaeli’de ki 150 bin bağımsız yapının dönüştürüleceğini düşünüyoruz. Sizden en büyük isteğimiz rezerv alanlarının Kocaeli Büyükşehir belediyesine tahsisi olacak. 350 bin kadar. Tahsis edildiği zaman biz de daha hızlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”