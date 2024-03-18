CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya İzmit’te

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gece gündüz demeden saha çalışmalarına devam ediyor. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da Başkan Hürriyet’i yalnız bırakmayarak İzmit’e geldi. Asu Kaya, Hürriyet’in Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında gerçekleştirdiği esnaf ziyareti programına katıldı. İkili saha ziyareti sonrasında İzmit Belediyesinin ilk sosyal tesisi olan Gülümse Kafe Yahya Kaptan şubesine giderek vatandaşlarla bir araya geldi.
HÜRRİYET VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLEDİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’ya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Milletvekili Asu Kaya da Başkan Hürriyet’in İzmit için durmadan çalıştığını vurgulayarak Başkan Hürriyet ve ekibine başarılar diledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.