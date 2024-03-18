KEDFE iftarında kent protokolü buluştu

Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonunun (KEDFE), geleneksel ‘1001 Hatim Dua ve İftar Programı’ bu yılda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İki bölümden oluşan programın ilk kısmı Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryumu’nda yapıldı. Burada Kuran-ı Kerim tilaveti, video gösterimi ve konuşmalar yapılırken okunan hatimlerin duası da gerçekleştirildi. Programın ikinci kısmı ise C Salonu’nda düzenlenen iftar programıydı. Yoğun katılımın olduğu programda kent protokolünden pek çok isim bir araya geldi.
HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER
KEDFE Başkanı Tekin Dursun’un ev sahipliğindeki programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri, belediye başkanları, çeşitli kurumlardaki bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzurumlular katıldı. Program sonu günün anısına programa katılan tüm isimler bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.
VALİ YAVUZ ÇANAKKALE ZAFERİNİ KUTLADI
Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Çok önemli bir günde bir aradayız. Yarın da Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizi şükranla yâd ediyorum. Allah bir daha bizlere Çanakkale Savunması yaptırmasın” şeklinde konuştu.
ALLAH BAYRAMA KAVUŞTURSUN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, “Allah oruçlarımızı kabul etsin. Hepimizi bayrama ulaştırsın” dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü de “İnşallah bayrama hayırlı bir şekilde ulaşırız” temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.