İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Kamil Şirin çalışmalarına devam ediyor

İYİ Parti'nin İzmit Belediye Başkan adayı Kamil Şirin, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan, İl ve İlçe Yöneticileri, Meclis Üyesi Adayları, Gençlik Kolları ve Kadın Politikaları temsilcileriyle birlikte Bağdat Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kadıköy Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelen Şirin, İzmit için yapacağı projeleri paylaşırken, mahalle sakinlerinin ve esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kamil Şirin, "Bugün İl ve İlçe Yöneticilerimiz, Gençlik ve Kadın Politikaları, Meclis Üyesi Adaylarımız ile birlikte Bağdat Caddesi'ndeki esnaflarımızı ve değerli vatandaşlarımızı ziyaret ettik" dedi. Şirin, İzmitlilerin hizmet beklediğini belirterek, "Bizler İYİ Belediyecilik anlayışımız ile milletimizi hak ettiği belediyecilik anlayışına kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

Şirin, "İzmit'in mahalle mahalle sorunlarını tespit ettik. 1 Nisan'dan itibaren milletimizden yetkiyi alınca İzmitimize en iyi hizmetleri getireceğiz. Birlikte yöneteceğiz, birlikte karar vereceğiz" diye konuştu.

İYİ Parti'nin belediyecilik anlayışını vurgulayan Şirin, İzmit için öngördükleri projeleri paylaşarak, "Sizlerin desteğiyle, İzmit'imizi daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek için yola çıktık. Desteklerinizle, hizmetlerimizi İzmit'imizin her köşesine ulaştıracağız" şeklinde konuştu.