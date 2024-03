Belediyenin buğdayları ihtiyaç sahiplerine un oluyor

Gölcük Belediyesi Rahvan At Koşu Pisti'nin ortasında bulunan yaklaşık 38 dönümlük alan başta olmak üzere ilçenin birçok noktasında yer alan boş araziler, bir kez daha buğday tarlasına dönüştürülerek hasat edildi. Sosyal projelerde kullanılmak üzere buğday ekilen boş yeşil alanların ilk hasadından 20 ton buğday elde edilerek una dönüştürülmüştü. Yeniden ekilen alanlar, bu yılda hasat edilerek tonlarca una dönüştürüldü.

Unların sosyal projeler için kullanılacağını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Yazlık Taşocağı mevkisindeki 5 dönümlük alan ile Rahvan At Yarış Pisti ortasındaki alana ekmiş olduğumuz buğdaylardan elde ettiğimiz unlar şu an elimizde. Özellikle Bereket Öz Un Fabrikası sahibi Mehmet Şakir Özmen Bey'e teşekkür ediyorum. Ücretsiz şekilde buğdaylarımızın un haline gelmesini sağladı. Elde ettiğimiz 10 kiloluk paketler halindeki unları ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız" dedi.