DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Halkımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz”

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerde seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)’da çalışmalarını kararlılıkla devam ettiriyor. Yerel seçimler kapsamında DEVA Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Enes Baturman, İzmit Belediyesi Başkan adayı Ercan Aktan, İl Başkanı Zeynep Sudan ve partililer eşliğinde gazetemize ziyarette bulundular.

KOCAELİ KALKINMADA DİNAMO GÖREVİNDE

Ziyaret kapsamında ilk sözü alan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, “Partimin Sanayi, Girişimcilik ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Burası da sanayinin başkenti, bilhassa bundan dolayı bizim için önemli bir kent. Ayrıca çocukluğum da bu bölgede geçti. DEVA Partisi’nin önceliği ekonomik kalkınma olduğu için Kocaeli’de bu kalkınmada dinamo görevinde. Bu seçimler kendi logomuz ve kendi adayımızla gireceğimiz ilk seçim olacak. Bu bizim çok önemli halkımızdan güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu durumda halkımızın tarafından sandığa yansıyacaktır.

DÜZGÜN VE TEMİZ İŞ

Adaylarımıza iki temel noktayı esas alıyoruz. İlki ‘Düzgün iş yapmak’, ikincisi de ‘Temiz iş yapmak’. Bütün kampanyamız bu ilkelerin üzerine. Düzgün iş kentleri depreme hazırlamak, imar kararlarını doğru vermek, kentlerde yol ve trafik düzenlemelerinin doğru yapılmasını sağlamaktır. Temiz iş yapmak ise rant ile özdeşleşmiş hale gelen belediyeciliği şeffaf bir şekilde yapmak. Kentsel dönüşümü biz de önemsiyoruz ama bu rant kapısı olmamalı. 25 yılda kentsel dönüşüm noktasında büyük bir yol alınamadı” ifadelerini kullandı.

GENÇLER OYUM SİZE DİYORLAR

Genel Başkan Yardımcısı Dalgın’ın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Enes Baturman ise, “Parti anlamında aktif olarak siyaseti girdiğim ilk parti DEVA Partisi oldu. Doğru partinin DEVA Partisi olduğunu düşündüğüm için bu partideyim. Vatandaşların bizlere olan ilgili fazlasıyla var. Genç bir aday olduğum için yüzde 90 olumlu yorum alıyorum. Özellikle gençler kendilerinden birinin onları anlayan değil onlardan birisinin aday olması onları özel hissediyor. Genç biriyle tokalaştığımda oyun sizde diyorlar. Belli bir yaşın üzerindeki insanlarda gençlerin gelmesini istiyor. Bu bizi heyecanlandırıyor. Bu durumun sandığa da yansıyacağını düşünüyoruz. Bizler projelerimizden bahsedince insanlar heyecanlanıyor. Kocaeli’de bizi kim temsil edecek dediğimiz DEVA Partisi adayları olarak sahadayız ve hazırız. Kocaeli zengin bir şehir ait olduğunu olanakların daha fazla olması gerekiyor. Kocaeli’yi ve Kocaeli halkını hak ettiği yaşam standartlarına getireceğiz” şeklinde konuştu.

DEVA PARTİSİNE YÖNELİK POZİTİF BİR BAKIŞ AÇISI VAR

Baturman’ın ardından konuşan İzmit Belediyesi Başkan adayı Ercan Aktan ise konuşmasında şunları söyledi, “DEVA Partisi’yle birlikte ilk defa siyasete giriyorum. Bu partiyle birlikte ilk kez siyaset yapıyorum. Sahada büyük bir boşluk var. Parti olarak ilk kez kendi adaylarımızla ve logomuzla seçimlere gireceğiz. Bu seçimler ve DEVA Partisi’nin sağlayacağı yükseliş Türkiye’nin de kaderini belirleyecek. İzmit Belediyesi için planlarımız hazır. İktisadi anlamda genel merkezimizin ülkemizle ilgili çalışmalarının bir benzerini yerele uygulayacağız. Biz her şeyden önce halkın beklentilerine uygun bir yönetim vaadinde bulunuyoruz. İzmitlilerin yakın ilgi göstermeleri yöre halkımızın DEVA Partisi’ne yönelik pozitif bir bakış açısı içinde olduğunu gösterdi. İzmitliler genç bir aday ve başkan istediklerini ortaya koydular”