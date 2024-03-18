Ev ve iş yerlerine 700 bin TL’ye kadar hibe desteği!

Hibe desteği ödemeleri nasıl gerçekleşecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, aracılığıyla duyurusu yapılan, “Yarısı Bizden” kampanyası dahilinde ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen kişilere sunulacak finansman destek ödemeleri şu şekilde;

İş yerlerini yenilemek isteyenler için kaçırılmayacak fırsat olan Yarısı Bizden kampanyası dahilinde, bir iş yeri için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği sunulacak. Aynı kişinin ek iş yerleri için ise toplam 700 bin TL kredi imkanı sunulacak.

Konut yenileme olarak sunulan hibe destek programı dahilinde, bir konut için sağlanacak hibe 700 bin TL, ek olarak ise 700 bin TL kredi desteği sunulacak. Aynı kişinin diğer konutlar için, toplam 1 milyon 400 bin TL’ye kadar kredi desteği imkanı sunulacak.

Kiracılara ise 100 bin TL’ye kadar taşınma desteği sağlanacağı bilgisi verildi. Söz konusu destek ödemesi dönüşüm süreci kapsamında mülk sahibi veya kiracı fark ayırt etmeden taşınmazda ikamet eden kişiye ödenecek.

Kredi geri ödemesi nasıl yapılacak?

Ev ve iş yerlerini yenilemek isteyen kişilere sunulacak destek paketi kapsamında, kullanacak kredi için başvuru yapacak kişilerin gelir veya kredi puanına dikkate alınmayacağı büyük avantaj sağlıyor.

Ödemeler, hak sahipleri için anlaşılan yüklenicilerin Emlak Katılım Bankası’ndaki hesaplarına dört taksit şeklinde yapılacak.

Projede belirlenen bağımsız bölüm sayısı yahut inşaat alanı mevcut durumun bir buçuk katını aşması durumunda veya 1 Nisan 2023’ten önce yapı ruhsatı alınması gibi durumlar kampanyadan kapsamına dahil olmayacak.

Söz konusu ödemeler, yapı ruhsatı alındıktan 24 ay sonra başlayacak.

Kredi geri ödemeleri ise ruhsat alındıktan 2 yıl sonra başlayarak ve en fazla 10 yıl vadede sunulacak.

Daha detaylı bilgilere Bakanlığı’n resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: PARA DURUMU